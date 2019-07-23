Поддержка рубля со стороны налогового периода будет расти - БКС

"Пара USD/RUB пробует закрепиться выше отметки 63. Важной преградой на этом пути выступает 50-я скользящая на 4-х часовом "таймфрейме". Сегодня на открытии доллар ее "проколол", но ускорения мы пока не видим. На мой взгляд, в течение недели поддержка рубля со стороны налогового периода будет расти. Кроме того, мы уже наблюдаем рост активности на рынке ОФЗ в преддверии заседания ЦБ в пятницу. Поэтому сейчас не самый удачный момент для роста доллара. Индекс доллара продолжает отыгрывать снижение вероятности резкого смягчения ДКП на ближайшем заседании ФРС из-за выхода сильных данных по американской экономике на протяжении последних недель. Индекс RGBI вчера вернулся на максимумы, обороты торгов оказались пиковыми с начала месяца. Это может свидетельствовать о возвращении активности нерезидентов в преддверии ожидаемого снижения ставки на 25 б.п. на заседании ЦБ в пятницу. Данный факт должен поддержать рубль при прочих равных", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.