Иранский вопрос остается в фокусе внимания участников рынка нефти - БКС

Ключевой краткосрочной темой на нефтяном рынке остается напряженность в Персидском заливе, вызванная конфликтом Ирана и США, к которому теперь присоединилась Великобритания, указывает эксперт по фондовому рынку БКС Брокер Игорь Галактионов. Иран и Великобритания в июле обменялись задержаниями танкеров друг друга, из-за чего участники рынка были вынуждены заложить в цены повышенные риски перебоев с поставками. Министр иностранных дел Великобритании в понедельник обвинил Иран в пиратстве, сославшись на международное морское право. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в понедельник заявил, что "Иран не желает конфронтации с Великобританией, в том числе и по проблеме танкеров" и "хочет возродить нормальные отношения, основанные на взаимном уважении".

Также, в понедельник Иран объявил об аресте 17 шпионов ЦРУ, некоторые из которых могут быть казнены, как предатели. Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления Ирана, назвав его "ложью и пропагандой религиозного режима, который терпит поражение и не знает, что делать". Нефтяные котировки в течение дня не продемонстрировали ярко выраженной реакции на новые новости, но высокий уровень напряженности, вероятнее всего, будет продолжать поддерживать котировки на этой неделе.

"Острая фаза конфликта началась в мае после того, как США ужесточили санкции в отношении нефтяного экспорта Ирана и пригрозили вторичными санкциями для любых покупателей нефти из Исламской республики, - напоминает эксперт БКС Брокер. - В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты планируют ввести ограничения в отношении китайской государственной энергетической компании Zhuhai Zhenrong Co Ltd за нарушение антииранских санкций. Из-за санкционных ограничений экспорт и добыча в Иране существенно снизились за последний год. По данным Refinitiv Eikon, в первые три недели июня иранский нефтяной экспорт составлял всего 300 000 б/с при том, что еще в апреле 2018 г. он находился на уровне 2,5 млн б/с. Добыча нефти в Иране сократилась с 3,8 до 2,15 млн б/с".

Информационное агентство Reuters сообщает, что форс-мажор на крупнейшем ливийском месторождении Эль-Шарара был отменен. Ранее в выходные добыча на месторождении оказалась под угрозой из-за незапланированного перекрытия вентилей. "Ключевое ливийское месторождение регулярно подвергается атакам и попыткам саботажа из-за нестабильной ситуации в стране. Перебои с добычей в Ливии, наряду с Ираном и Венесуэлой, являются факторами неопределенности на рынке и несут риски в пользу избыточного укрепления нефтяных цен. Как и санкционные страны, Ливия освобождена от сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+, хотя и входит в картель. Сегодня в 23:30 по МСК ожидается публикация данных по запасам в США от Американского института нефти (API). С утра фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - отмечает Игорь Галактионов.