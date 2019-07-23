Рубль чувствует себя несколько лучше валют-аналогов - "Нордеа Банк"

"Российская валюта начала день умеренным ослаблением на 20 копеек в паре с долларом. В паре с евро рубль остался вблизи 70,60. Ослабление рубля вписывается в сегодняшнюю динамику на большинстве развивающихся рынков, где валюты дешевеют к доллару в среднем на 0,2%. Рубль при том чувствует себя несколько лучше валют-аналогов благодаря действию локальных факторов в виде продолжающегося налогового и дивидендного периодов. Поводом для сегодняшнего ослабления валют развивающихся стран стало укрепление доллара на глобальных площадках после информации о росте госрасходов в США, способном дополнительно поддержать рост американской экономики, начавшей недавно демонстрировать признаки замедления. Вкупе с приближающимся снижением ставки ФРС американская экономика может получить двойной стимул для поддержания роста, что, в свою очередь, вероятно, продолжит поддерживать доллар, ограничивая потенциал роста валют развивающихся стран и рубля", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".