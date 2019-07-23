Нефтяные котировки сохраняют свои позиции на довольно комфортных уровнях - "Нордеа Банк"

"Контракты на Brent в утренние часы вторника торгуются в районе отметки $63,5/bbl, WTI - $56,4/bbl. Поддержку ценам на нефть по-прежнему оказывает сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, которая усилилась после того, как военные из Ирана задержали британский танкер в водах Персидского залива. Сегодня в вечерние часы будут опубликованы данные по коммерческим запасам нефти в США от Американского института нефти. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидают увидеть сокращение запасов нефти на почти 4 mb. Если сегодня ожидания аналитиков подтвердятся, это станет шестой подряд неделей сокращения запасов сырья в Штатах. Тем не менее, отметим, что наблюдающиеся сегодня негативные настроения на глобальных площадках по отношению к рисковым активам, скорее всего, не позволят нефтяным котировкам продемонстрировать более сильную динамику", - отмечают в "Нордеа Банке".