Рубль снижается к доллару и растет к евро на старте торгов следом за динамикой валют на Forex

Москва. 23 июля. Доллар укрепляется, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" во вторник утром, рубль немного слабеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с долларом, следующего за котировками американском валюты на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,18-63,23 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,21 руб./$1 (+11 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,7 руб./EUR1 (-3,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 4,4 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,74 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,29 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и укрепляется к евро на старте торгов следом за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар растет к большинству мировых валют на новостях, что президенту США Дональду Трампу удалось достичь договоренности с лидерами Конгресса по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и увеличению потолка госдолга. Без этих шагов США угрожал бы технический дефолт по их финансовым обязательствам уже осенью. Как ожидается, законопроект будет одобрен обеими палатами Конгресса и подписан президентом уже в ближайшие дни.

В фокусе внимания трейдеров на этой неделе также находятся заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка России, на следующей неделе состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. Газета South China Morning Post сообщила, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправятся в КНР на следующей неделе для возобновления очных переговоров с китайской стороной.

Нефть умеренно дорожает после существенного подъема цен накануне на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,41% - до $63,52 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,39% - до $56,46 за баррель.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в понедельник заявил, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный в пятницу британский танкер.