Пока не хватает сил для возврата нефти к 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть вновь пытаются восстанавливаться, так как вчера попытка не удалась, несмотря на сохранение напряжения на Ближнем Востоке. Силы данного фактора пока не хватает для возврата нефти в диапазон 64-66 долл./барр. В фокусе находятся запасы нефти и нефтепродуктов от API и Минэнерго США. Если данные покажут сокращение запасов сильнее ожиданий (консенсус API по сырой нефти: -3,4 млн барр., по бензину: -0,8 млн барр.; консенсус Минэнерго США по сырой нефти: -4 млн барр., по бензину: -1,5 млн барр.), это может дополнительно поддержать нефть", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.