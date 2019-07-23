Потенциал дальнейшего снижения доходностей российских суверенных евробондов выглядит ограниченным - Промсвязьбанк

"В сегменте еврооблигаций ЕМ вчера не наблюдалось выраженных движений - котировки бумаг продолжают консолидироваться на достигнутых уровнях в ожидании решения ФРС 31 июля. Доходность UST'10 вчера снизилась на 1 б.п. - до 2,05% годовых, российского 10-летнего "бенчмарка" - также на 1 б.п. - до 3,82% годовых. На наш взгляд, потенциал дальнейшего снижения доходностей российских суверенных евробондов выглядит ограниченным на фоне сузившихся кредитных премий (177 б.п. на 10-летнем участке), а также самой базовой кривой UST, которая уже отражает существенное смягчение политики ФРС", - указывает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.