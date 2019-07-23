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Главная / Мнения аналитиков / Индекс МосБиржи взял курс на 2610 пунктов - Алор Брокер
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23 июля 2019 года 10:06
Индекс МосБиржи взял курс на 2610 пунктов - Алор Брокер
"В понедельник снижение российского рынка акций продолжилось на в общем-то позитивном внешнем фоне. С утра "медведи" продавили отметку 2700 пунктов по индексу МосБиржи, но оставались надежды, что к концу торгов просадка будет выкуплена, рынок закроется над поддержкой и шансы на отскок останутся. Этого не произошло. Распродажи затрагивают практически все "голубые фишки". Исключением вчера стали "Газпром", выросший на 0,5%, и ВТБ (+2,4%). Объяснить такую динамику этих бумаг сложно. Но уж точно не стоит трактовать это как начало разворота рынка. Совсем неожиданным является взлет "Уралкалия" на 22,7%. Впрочем, бумага малоликвидная и ее несложно "затащить" на нужные кому-то уровни. Особых поводов для снижения рынка нет, как, впрочем, не было их и для предыдущего бурного роста. Идет спокойная коррекция и довольно сложно прогнозировать, когда она закончится. Возможно, поступление дивидендов на рынок спровоцирует покупки. Может быть, вновь придут деньги из-за рубежа. Пока же целью движения является район 2610 пунктов, при приближении к которому можно рискнуть и делать покупки на отскок", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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23 июля 2019 года 13:15
"Цены на нефть за неделю упали на 6% на фоне ожиданий переизбытка продложения, снижения ураганной активности и намеков на охлаждение отношений между США и Ираном. Добыча нефти в Иране приближается к 2 млн баррелей в сутки, притом что до санкций она находилась около 4 млн. Соответственно, рынок не... читать дальше
.23 июля 2019 года 12:38
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - The Walt Disney Company: продажа от текущих уровней: $140,84, целевой уровень: $122,5, стоп-лосс: $145,8; ожидаемая доходность: +13%; временной горизонт удержания... читать дальше
.23 июля 2019 года 12:16
Итоги заседания Банка России 26 июля едва ли окажут влияние на российскую валюту - Банк "Санкт-Петербург"
"В условиях роста доллара США практически все валюты развивающихся стран торгуются сегодня в "минусе". Рубль не демонстрирует выраженной динамики, торгуясь около 63,1 руб./$. На этой неделе на российскую валюту могут оказать влияние итоги заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике в четверг, 25... читать дальше
.23 июля 2019 года 12:04
"Активность на валютном рынке в понедельник осталась низкой. Учитывая консолидацию на глобальных площадках и стабильность доллара к основным мировым валютам, причин для резких отклонений рубля от уровня 63/USD не было. Приближение даты выплаты основных сырьевых налогов (25 июля), безусловно,... читать дальше
.23 июля 2019 года 11:48
Sova Capital снизила рекомендацию для акций Сургутнефтегаза до "держать" и повысила для акций Татнефти до "покупать"
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций "Татнефти" (MOEX: TATN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с учетом нового прогноза цен на нефть, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для обыкновенных и привилегированных акций... читать дальше
.23 июля 2019 года 11:45
Москва. 23 июля. Рынок акций РФ попытался во вторник утром скорректироваться вверх после затяжного снижения, но рост сдерживается развернувшейся вниз нефтью; тем не менее, удалось отскочить сильно просевшим за последние дни бумагам "Сургутнефтегаза". читать дальше
.23 июля 2019 года 11:37
"Пара USD/RUB пробует закрепиться выше отметки 63. Важной преградой на этом пути выступает 50-я скользящая на 4-х часовом "таймфрейме". Сегодня на открытии доллар ее "проколол", но ускорения мы пока не видим. На мой взгляд, в течение недели поддержка рубля со стороны налогового периода будет... читать дальше
.23 июля 2019 года 11:19
Ключевой краткосрочной темой на нефтяном рынке остается напряженность в Персидском заливе, вызванная конфликтом Ирана и США, к которому теперь присоединилась Великобритания, указывает эксперт по фондовому рынку БКС Брокер Игорь Галактионов. Иран и Великобритания в июле обменялись задержаниями... читать дальше
.23 июля 2019 года 11:04
"Российская валюта начала день умеренным ослаблением на 20 копеек в паре с долларом. В паре с евро рубль остался вблизи 70,60. Ослабление рубля вписывается в сегодняшнюю динамику на большинстве развивающихся рынков, где валюты дешевеют к доллару в среднем на 0,2%. Рубль при том чувствует себя... читать дальше
.23 июля 2019 года 10:42
"Нефть марки Brent на азиатской сессии вторника продолжает расти уже третью сессию подряд, получая поддержку на опасениях за перебои поставок нефти со стороны Ближнего Востока. Судя по всему, покупатели намереваются затащить Brent выше $65, однако, сделать это будет непросто. Пересмотренный со... читать дальше
.23 июля 2019 года 10:40
"Контракты на Brent в утренние часы вторника торгуются в районе отметки $63,5/bbl, WTI - $56,4/bbl. Поддержку ценам на нефть по-прежнему оказывает сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, которая усилилась после того, как военные из Ирана задержали британский танкер в водах... читать дальше
.23 июля 2019 года 10:26
"Цены на нефть вновь пытаются восстанавливаться, так как вчера попытка не удалась, несмотря на сохранение напряжения на Ближнем Востоке. Силы данного фактора пока не хватает для возврата нефти в диапазон 64-66 долл./барр. В фокусе находятся запасы нефти и нефтепродуктов от API и Минэнерго США.... читать дальше
.23 июля 2019 года 10:25
Москва. 23 июля. Доллар укрепляется, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" во вторник утром, рубль немного слабеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с долларом, следующего за котировками американском валюты на глобальном рынке. читать дальше
.23 июля 2019 года 10:15
Потенциал дальнейшего снижения доходностей российских суверенных евробондов выглядит ограниченным - Промсвязьбанк
"В сегменте еврооблигаций ЕМ вчера не наблюдалось выраженных движений - котировки бумаг продолжают консолидироваться на достигнутых уровнях в ожидании решения ФРС 31 июля. Доходность UST'10 вчера снизилась на 1 б.п. - до 2,05% годовых, российского 10-летнего "бенчмарка" - также на 1 б.п. - до... читать дальше
.23 июля 2019 года 10:04
Москва. 23 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики . читать дальше
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