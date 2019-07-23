Индекс МосБиржи взял курс на 2610 пунктов - Алор Брокер

"В понедельник снижение российского рынка акций продолжилось на в общем-то позитивном внешнем фоне. С утра "медведи" продавили отметку 2700 пунктов по индексу МосБиржи, но оставались надежды, что к концу торгов просадка будет выкуплена, рынок закроется над поддержкой и шансы на отскок останутся. Этого не произошло. Распродажи затрагивают практически все "голубые фишки". Исключением вчера стали "Газпром", выросший на 0,5%, и ВТБ (+2,4%). Объяснить такую динамику этих бумаг сложно. Но уж точно не стоит трактовать это как начало разворота рынка. Совсем неожиданным является взлет "Уралкалия" на 22,7%. Впрочем, бумага малоликвидная и ее несложно "затащить" на нужные кому-то уровни. Особых поводов для снижения рынка нет, как, впрочем, не было их и для предыдущего бурного роста. Идет спокойная коррекция и довольно сложно прогнозировать, когда она закончится. Возможно, поступление дивидендов на рынок спровоцирует покупки. Может быть, вновь придут деньги из-за рубежа. Пока же целью движения является район 2610 пунктов, при приближении к которому можно рискнуть и делать покупки на отскок", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Уралкалий, Банк ВТБ