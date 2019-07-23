Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти

Москва. 23 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики .

Американские фондовые индексы выросли в понедельник в ожидании новой волны корпоративной отчетности. Акции Apple подорожали на 2,3% - до $207,22, что стало наилучшей динамикой среди компонентов Dow Jones Industrial Average, благодаря улучшению прогнозной цены акций аналитиком Morgan Stanley Кэти Хьюберти до $247 с $231. На этой неделе отчетность за минувший квартал обнародуют порядка 140 компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500, а также треть компаний Dow Jones. Среди компаний индекса S&P 500, уже отчитавшихся за второй квартал, 79% превысили прогнозы рынка по показателю прибыли в расчете на акцию и 63% - по показателю выручки, по данным RBC Capital Markets.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в большинстве своем растут во вторник, следуя за динамикой американского рынка акций. Поддержку рынку оказала информация о готовящемся возобновлении очных торговых переговоров представителей Вашингтона и Пекина, а также обещание американского президента Дональда Трампа оперативно принимать решения относительно выдачи американским компаниям лицензий на работу с китайской Huawei Technologies. Японский Nikkei 225 прибавил 0,88%, гонконгский Hang Seng - 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%, между тем южнокорейский KOSPI теряет 0,9%.

Газета South China Morning Post сообщила, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления очных переговоров с китайской стороной. Тем временем Трамп, который в понедельник провел встречу в Белом доме с главами таких компаний, как Qualcomm Inc., Intel Corp., Alphabet Inc. и других, пообещал компаниям, желающим продолжать работать с Huawei, оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской компании.

В свою очередь нефть умеренно дорожает после заметного подъема цен накануне на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $63,54 за баррель, что на 0,44% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $63,26 за баррель, поднявшись на 1,26%. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,37% - до $56,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 0,82%, до $56,22 за баррель.

В минувшую пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства. Глава МИД Великобритании Джереми Хант в понедельник заявил, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный в пятницу танкер. Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник объявил о введении санкций в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора Ю Мэнь Ли за нарушения санкционного режима США, действующего в отношении импорта иранской нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,96 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,637 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 июля вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (20-22 июля) 0,08%, поднявшись до 616,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-06" (+0,4%), "Транснефть-001P-08" (+0,2%) и "ВЭБ.РФ-001Р-12" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-04" (-1,1%), "МТС-001P-07" (-0,25%) и "Фольксваген банк-001Р-03" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ЕвразХолдинг Финанс" 25 июля проведет сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 002Р-01R объемом 15 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 8,10-8,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 8,26-8,42%. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:30 МСК до 15:30 МСК. Техразмещение предварительно запланировано на 5 августа. В мае "ЕвразХолдинг Финанс" принял решение досрочно погасить облигации 8-й серии объемом 15 млрд рублей. Погашение состоялось 26 июня, в дату окончания 8-го купонного периода. Выпуск облигаций 8-й серии с погашением в 2025 году был размещен в июле 2015 года. Ставка 1-8-го купонов составила 12,95% годовых. По выпуску предполагалась оферта с исполнением 1 июля 2019 года.

ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") с 11:00 МСК 24 июля до 15:00 МСК 26 июля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 7-летних облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,50-12,75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года в диапазоне 13,10-13,37% годовых. Купоны квартальные. Техническое размещение запланировано на 6 августа. В настоящее время в обращении нет выпусков облигаций компании. Дебютный выпуск на 600 млн рублей был погашен в декабре 2018 года.

ПАО "ИФК "Союз" установило ставку 7-го купона облигаций 3-й серии в размере 0,1% годовых. Размещение 3-й серии облигаций компании объемом 20 млрд рублей прошло в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 0,1% годовых. Бумаги имеют 15 годовых купонов. По выпуску предстоит оферта с исполнением 5 августа. Компания ранее допустила дефолт при выплате дохода за 5-й купонный период, а также по досрочному выкупу облигаций 3-й серии. В обращении также находится 2-я серия облигаций компании на 10 млрд рублей. По ней эмитент также допускал ранее дефолты. Прежнее название ИФК "Союз" - ОАО "ИнтерСофт".

Евразийский банк развития (ЕАБР) выкупил по оферте 500,010 тыс. облигаций 5-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк приобрел 10% бондов данной серии. Облигации ЕАБР объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены в июле 2013 года. Бумаги имеют 14 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,8% годовых.