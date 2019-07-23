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23 июля 2019 года 09:55

Мировые фондовые индексы растут, нефть подорожала

Фондовые индексы США выросли в понедельник, в лидерах подъема Apple. Фондовые индексы АТР растут вслед за котировками акций технологических компаний.Цены на нефть слабо растут, Brent подорожала до $63,31 за баррель

Американские фондовые индексы выросли в понедельник в ожидании новой волны корпоративной отчетности.

Акции Apple подорожали на 2,3% - до $207,22, что стало наилучшей динамикой среди компонентов Dow Jones Industrial Average, благодаря улучшению прогнозной цены акций аналитиком Morgan Stanley Кэти Хьюберти до $247 с $231.

На этой неделе отчетность за минувший квартал обнародуют порядка 140 компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500, а также треть компаний Dow Jones.

Среди компаний индекса S&P 500, уже отчитавшихся за второй квартал, 79% превысили прогнозы рынка по показателю прибыли в расчете на акцию, и 63% - по показателю выручки, по данным RBC Capital Markets.

"Оптимизм инвесторов поддерживается лучшей, чем ожидалось, отчетностью компаний за второй квартал, а также ожиданиями снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в конце месяца", - говорит старший инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовол.

Заседание Федрезерва состоится 30-31 июля, и консенсус-прогноз участников рынка предусматривает, что ЦБ снизит ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25%.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая. Газета South China Morning Post сообщила, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправятся в КНР на следующей неделе для возобновления очных переговоров с китайской стороной.

Акции Halliburton Co. подорожали на 9,2% по итогам торгов в понедельник. Вторая по величине нефтесервисная компания мира сократила чистую прибыль во втором квартале 2019 года в два раза, однако скорректированный показатель превзошел ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $75 млн против $152 млн за аналогичный период 2018 года. Скорректированная прибыль составила 35 центов на акцию, тогда как опрошенные FactSet эксперты прогнозировали показатель на уровне 30 центов на бумагу.

Курс ценных бумаг Lennox International упал на 5,3% после того, как производитель систем отопления, вентиляции и кондиционирования сообщил о сокращении прибыли в прошлом квартале и ухудшил прогноз на текущий год в целом.

Чистая прибыль Lennox снизилась до $111 млн со $138 млн, выручка ухудшилась на 6%, до $1,1 млрд. Компания ухудшила прогноз прибыли на 2019 год до $11,3-11,9 в расчете на акцию с ожидавшихся ранее $12-12,6 на акцию.

Капитализация производителя микрочипов Micron Technology поднялась на 3,7% после того, как аналитики Goldman Sachs улучшили прогноз по акциям компании до "покупать" с нейтрального уровня.

Стоимость акций Equifax увеличилась на 0,4%. Накануне стало известно, что американское кредитное бюро выплатит в общей сложности порядка $700 млн для урегулирования претензий регуляторов и клиентов, связанных с масштабным нарушением кибербезопасности, в результате которого хакеры могли получить доступ к персональным данным 145 млн человек.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 22 июля увеличился на 17,7 пункта (0,07%) и составил 27171,9 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 8,42 пункта (0,28%) - до 2985,03 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 57,65 пункта (0,71%) и составил 8204,14 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник, следуя за динамикой американского рынка акций.

Поддержку рынку оказала информация о готовящемся возобновлении очных торговых переговоров представителей Вашингтона и Пекина, а также обещание американского президента Дональда Трампа оперативно принимать решения относительно выдачи американским компаниям лицензий на работу с китайской Huawei Technologies.

Японский Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 1%, гонконгский Hang Seng - 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%, южнокорейский KOSPI - теряет 0,9%.

Газета South China Morning Post ранее сообщила, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления очных переговоров с китайской стороной.

Тем временем Трамп, который в понедельник провел встречу в Белом доме с главами таких компаний, как Qualcomm Inc., Intel Corp., Alphabet Inc. и других, пообещал компаниям, желающим продолжать работать с Huawei, оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской компании.

"Главы компаний заявили о решительной поддержке политики президента, включая ограничения на поставки американского оборудования Huawei на основании угрозы национальной безопасности", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом по итогам встречи.

"Они обратились с просьбой оперативного принятия решений в отношении выдачи лицензий министерством торговли, и президент согласился с ними. Группа также выразила оптимизм в отношении инноваций в развитии и распространении 5G", - отмечается в заявлении.

Акции технологических компаний дорожают вслед за бумагами Apple Inc. и Micron Technology, оценка которых была улучшена экспертами Morgan Stanley и Goldman Sachs накануне.

"Улучшение оценки акций ряда технологических компаний оказывает поддержку бумагам азиатских компаний", - отмечает аналитик Toyo Securities в Токио Хироаки Хивада.

"Кроме того, позитивными для настроя инвесторов являются готовящееся возобновление торговых переговоров и смягчение ограничений в отношении Huawei", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В Японии дорожают акции производителей электроники Keyence (+1,4%), Murata (+3%) и Sony (+1%), а также телекоммуникационных компаний SoftBank Group (+4,2%), NTT (+1,1%), KDDI (+0,9%).

В Гонконге бумаги поставщиков Apple Sunny Optical и AAC подорожали на 2,6% и 3%, акции южнокорейской SK Hynix прибавили в цене 0,4%.

Нефть слабо дорожает после существенного подъема цен накануне на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $63,31 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $63,26 за баррель, поднявшись на $0,79 (1,26%).

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,03 (0,05%) - до $56,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,46 (0,82%), до $56,22 за баррель.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в понедельник заявил, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный в пятницу британский танкер.

"Если Иран продолжит идти по этому опасному пути (откажется освобождать британский танкер - ИФ), то он должен согласиться с тем, что платой за это будет увеличение западного военного присутствия вдоль его береговой линии", - сказал Хант, выступая в британском парламенте в понедельник.

Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник объявил о введении санкций в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора Ю Мэнь Ли за нарушения санкционного режима США, действующего в отношении импорта иранской нефти.

"Нефтяной рынок на взводе, трейдеры внимательно следят за всеми заголовками", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хайнс.

"Риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок увеличивается, однако сомнения в отношении роста спроса ограничивают подъем цен", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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