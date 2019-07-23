Потенциально нефть стоит дороже, но пока трейдеров сдерживают страхи повторения очень сильных "медвежьих" атак - Алор Брокер

"Нефть вчера не смогла взять отметку 64 доллара за баррель. Однако и попытки увести котировки ниже 63 долларов окончились неудачей. Потенциально нефть стоит дороже, но пока от покупок трейдеров сдерживают страхи повторения очень сильных "медвежьих" атак, которые мы наблюдали на прошлой неделе. Как только эти риски ослабнут, котировки "черного золота" вернутся как минимум в район 67 долларов", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.