Утренние прогнозы: индекс МосБиржи может снизиться во вторник до 2650 п.

По мнению аналитиков, завершение дивидендного сезона и отсутствие явных идей для роста в "весовых фишках" не располагают рынок акций РФ к росту во вторник.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник снижение российского рынка акций продолжилось на в общем-то позитивном внешнем фоне. С утра "медведи" продавили отметку 2700 пунктов по индексу МосБиржи, но оставались надежды, что к концу торгов просадка будет выкуплена, рынок закроется над поддержкой и шансы на отскок останутся. Этого не произошло. Распродажи затрагивают практически все "голубые фишки". Исключением вчера стали "Газпром", выросший на 0,5%, и ВТБ (+2,4%). Объяснить такую динамику этих бумаг сложно. Но уж точно не стоит трактовать это как начало разворота рынка. Особых поводов для снижения рынка нет, как, впрочем, не было их и для предыдущего бурного роста. Идет спокойная коррекция и довольно сложно прогнозировать, когда она закончится. Возможно, поступление дивидендов на рынок спровоцирует покупки. Может быть, вновь придут деньги из-за рубежа. Пока же целью движения является район 2610 пунктов, при приближении к которому можно рискнуть и делать покупки на отскок ".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС под действием внешнего фона - появились признаки налаживания диалога между США и КНР по торговым вопросам (сообщается, что в США рассматривается вопрос о смягчении ограничений на поставки продукции китайской корпорации Huawei). Кроме того, конгрессмены и президент США достигли соглашения в отношении потолка госдолга, что обеспечит бесперебойное финансирование бюджета на два года (соглашение еще требует формального утверждения двумя палатами Конгресса). В Великобритании сегодня в течение дня, как ожидается, будет названо имя нового премьер-министра, в США в 17:00 мск будут опубликованы данные по продажам домов ".

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Андекс МосБиржи вчера проигнорировал внешний оптимизм и не удержался выше отметки в 2700 пунктов. Завершение дивидендного сезона и отсутствие явных идей для роста в "весовых фишках" заставляет нас не исключать вероятности продолжения коррекционного движения индекса в район 2650 пунктов. При этом российский рынок выглядит перепроданным, что позволяет рассчитывать на возобновление восходящей динамики на горизонте ближайших недель. Вероятным сценарием на сегодня мы видим движение индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2650-2700 пунктов.".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо позитивная. США сообщают о возобновлении переговоров на уровне глав министерств с Китаем, а также о том, что бюджетные баталии с Конгрессом могут быть приостановлены на ближайшие два года. Всё это частично работает на усиление доллара, но также поддерживает позитивный настрой на рынках. Поэтому ждём небольшой плюс от российских индексов в начале дня, а также относительно спокойной торговли в рубле.".

ИФК "Солид": "Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Американские площадки завершили вчерашний день в символическом "плюсе". Считаем, что мировые индексы сейчас сохраняют риски продолжения коррекции. Индекс МосБиржи рискует снизиться минимум до 2650, возвращаясь к уровням до дивидендной активности".