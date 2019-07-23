Нельзя исключать попыток небольшого роста фондовых индексов - ИК "Велес Капитал"

"Утром во вторник российские фондовые индексы и рубль получат умеренную поддержку от повышения цен на нефть и некоторого оптимизма за рубежом, в связи с чем нельзя исключать попыток небольшого роста. Ситуация в последние дни, однако, складывается не в пользу "быков". На рынке РФ после дивидендного сезона и на фоне угроз новых санкций был потерян импульс к росту, в связи с чем ожидать уверенного повышения пока не приходится", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.