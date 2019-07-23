EUR/USD пробует закрепиться ниже важной поддержки на 1,1200 - FxPro

"Единая валюта опустилась до месячных минимумов в районе 1,1190. EUR/USD пробует закрепиться ниже важной поддержки на 1,1200, которая сдерживала ослабление пары с начала июня. Снижение доходности на долговых рынках Европы оказывает давление на евро, в то время как относительно доллара США подобные ожидания уже в полной мере заложены в котировки", - указывают в FxPro.