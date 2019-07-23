Индекс РТС может немного повыситься в начале торгов - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС под действием внешнего фона - появились признаки налаживания диалога между США и КНР по торговым вопросам (сообщается, что в США рассматривается вопрос о смягчении ограничений на поставки продукции китайской корпорации Huawei). Кроме того, конгрессмены и президент США достигли соглашения в отношении потолка госдолга, что обеспечит бесперебойное финансирование бюджета на два года (соглашение еще требует формального утверждения двумя палатами Конгресса). В Великобритании сегодня в течение дня, как ожидается, будет названо имя нового премьер-министра, в США в 17:00 мск будут опубликованы данные по продажам домов. На валютном рынке сообщения о решение вопроса о потолке госдолга оказали поддержку курсу доллара, что подразумевает возможность очередной попытки закрепления выше уровня 63 по паре доллар-рубль в начале торгов", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сургутнефтегаз