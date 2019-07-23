Индекс МосБиржи рискует снизиться минимум до 2650 пунктов - ИФК "Солид"

"Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Американские площадки завершили вчерашний день в символическом "плюсе". Спекуляции вокруг дальнейших действий ФРС несколько сократились, при этом не самым лучшим настроениям на рынке способствовали различные дополнительные ограничения. В частности, Китай с 23 июля ввел пошлины на ввоз стали из Европы, Японии, Южной Кореи, чтобы защитить местных производителей. Прецедент показывает, что торговый спор выходит за рамки отношений США и Китая, распространяясь все шире, что ставит под угрозу мировой экономический рост. Тарифы введены на 5 лет, размер ограничений варьируется от 18% до 103%. В то же время США ввели санкции против нескольких китайских компаний. Ограничения введены после того, как выяснилось, что нефть из Ирана продолжает поступать китайским потребителям, а это нивелирует действие американских санкций к Ирану. Довольно тревожное сообщение поступило от немецкого Бундесбанка, который не исключает уход в "минус" ВВП Германии во 2 квартале. Германия - главная экономика еврозоны, которая отражает перспективы всех стран союза. Снижение ВВП может вызвать цепную реакцию. По итогам 2019 прирост ВВП еврозоны оценивается нами в пределах 1%, однако при подтверждении этой информации оценка может быть ухудшена. Считаем, что мировые индексы сейчас сохраняют риски продолжения коррекции. Индекс МосБиржи рискует снизиться минимум до 2650, возвращаясь к уровням до дивидендной активности", - отмечают в ИФК "Солид".