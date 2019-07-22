Цены евробондов РФ в понедельник по преимуществу растут следом за рынком UST и дорожающей нефтью

Москва. 22 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник растут вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) и дорожающей нефтью. Исключение составили еврооблигации с погашением в 2030 году, слегка понизившиеся по сравнению с предыдущим торговым днем. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг оказались не очень существенными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 19 июля и составила 112,78% от номинала, доходность почти не изменилась к закрытию среды и осталась на отметке 3,07% годовых.

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 19 июля на 5 базисных пунктов, составив 100,55% от номинала. Их доходность снизилась на 3 базисных пункта, до 1,75% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по сравнению с предыдущим торговым днем на 3 базисных пункта, составив 132 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году поднялась по отношению к пятнице на 15 базисных пунктов - до 122,51% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,36% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 5 базисных пунктов, до 118,2% от номинала (доходность уменьшилась на 1 пункт - до 4,35% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 15 базисных пунктов, подорожав до 107,29% от номинала, что соответствует доходности 3,54% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 3 базисных пункта, до 107,47% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,95% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году поднялся на 22 базисных пункта, подорожав до 112,3% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,47% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году увеличился на 0,5 пункта, до 104,112% от номинала (доходность снизилась на 0,1 пункта и составила 3,647% годовых).

"В понедельник российские государственные евробонды растут в цене, отыгрывая позитивные настроения среди других площадок emerging markets. Рынки Чили, Индонезии, Колумбии и Мексики показывают примерно такую же динамику. Кроме того, поддержку ценам оказывает растущая нефть и подтверждение рейтинга России на уровне "ВВВ-" агентством S&P, о котором стало известно в ночь на субботу. Интересным является то, что агентство отмечает снижение рисков введения против России санкций со стороны США, поскольку в стране изменилась внутриполитическая ситуация. Кроме того, в отчете отмечается, что макроэкономическая политика правительства России является одной из лучших среди стран с развивающимися экономиками, которые рейтингуются в S&P", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Нефть эталонных марок активно дорожает в понедельник из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Как стало известно в пятницу, иранский Корпус стражей Исламской революции задержал танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, в Ормузском проливе. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства. Британская сторона потребовала от Тегерана немедленно освободить танкер и его экипаж, и пообещала "серьезные последствия" в случае невыполнения своих требований.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 МСК подорожали на 1,2% - до $63,22 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,65% - до $56,2 за баррель.