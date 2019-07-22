В понедельник пара доллар/рубль продолжала движение вблизи уровня 63 руб. - ИК "Велес Капитал"

"На российском валютном рынке пара доллар/рубль продолжала движение вблизи уровня 63 руб. В понедельник американская валюта незначительно укреплялась в основных валютных парах и торговалась в зеленом цвете на большинстве валютных площадок EM. Рубль большую часть дня выступал исключением, демонстрируя небольшой рост, являвшийся результатом укрепления нефтяных котировок. Однако к окончанию рабочего дня положительная динамика цен на нефть заметно сократилась, и доллар постепенно вышел в плюс на российском рынке, забравшись выше 63 руб.", - комментирует начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На текущей неделе ожидается целый ряд различной макростатистики из США: основной блок данных выйдет во вторник и четверг (индексы PMI, рынок недвижимости, заказы на товары длительного пользования и др.), кроме того в пятницу Министерство торговли США опубликует предварительные данные по ВВП за 2-ой квартал текущего года. Выходящая статистика, по мнению эксперта, может оказать локальное влияние на глобальные позиции американской валюты, однако в целом, вероятно, уже не изменит общей направленности в ожиданиях инвесторов перед заседанием ФРС: в конце месяца рынок ждет снижения ставки на 25 бп и комментариев относительно дальнейшего смягчения процентной политики до конца года.

"В четверг состоится заседание ЕЦБ. Вероятнее всего, регулятор сохранит неизменными ключевые ставки, однако может дать рынку более конкретную информацию относительно стимулирующих мер ДКП в дальнейшем. В этом случае давление на доллар в преддверии грядущего заседания ФРС будет на время нивелировано ослаблением единой европейской валюты. Также в четверг пройдет заседание Банка Турции, которое станет первым заседанием под руководством его нового главы. После смены главы ЦБ, инициированной турецким президентом, можно практически со 100%-ной вероятностью ожидать снижения процентной ставки регулятором на ближайшем заседании, и основным вопросом остается по сути лишь шаг снижения ставки. Напомним, что совсем недавно на рынках EM свои процентные ставки снизили ЦБ Южной Кореи, Индонезии и ЮАР", - отмечает Юрий Кравченко.