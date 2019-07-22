"ВТБ Капитал" поднял оценку акций Сбербанка на 15%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" пересмотрел модели оценки Сбербанка (MOEX: SBER) и Тинькофф банка, чтобы учесть эффект от изменения принципов регулирования рынка потребительского кредитования, предусматривающего введение в четвертом квартале 2019 года показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) - отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

По итогам переоценки - с учетом снижения стоимости капитала на 80 базисных пунктов, до 15,2% - прогнозная стоимость акций Сбербанка была повышена на 15% - до 390 рублей за штуку. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. В обзоре также отмечается, что котировкам акций Сбербанка дополнительную поддержку окажет дивидендная доходность на уровне 8,5%.

Прогнозная цена GDR Тинькофф банка была на пересмотре и теперь составляет $23 за штуку, для этих бумаг дана рекомендация "держать".

"Мы полагаем, что в отличие от предыдущих инициатив Банка России, последствия новых мер будут более ощутимыми - включая замедление роста кредитования в краткосрочной перспективе и негативное давление на прибыльность банков на среднесрочном горизонте. Нам представляется, что более устойчивыми к такому давлению окажутся универсальные банки, такие как Сбербанк, который сможет отчасти нивелировать его за счет снижения веса более рискованных заемщиков в корпоративном сегменте", - говорится в обзоре.

В то же время, по мнению аналитиков "ВТБ Капитала", ужесточать регулирование уже несколько поздно, учитывая, что во втором квартале 2019 года рост розничного кредитования замедлился до 22,8% год к году против роста в первом квартале на 23,6% год к году, а показатель ПДН за первый квартал, по их расчетам, составил 43,7%. Исходя из макроэкономической статистики, к концу 2019 года объем неипотечного кредитования в России достигнет 9% ВВП (против 10,4% в среднем по странам Центральной и Восточной Европы), при этом фактический уровень долговой нагрузки будет выше (в том числе исходя из значения ПДН), учитывая более низкий уровень доходов и более высокие процентные ставки на российском рынке.

"Новые правила включают обязательную верификацию доходов и корректировку на неподтвержденные доходы, а также введение повышающего коэффициента риска при ПДН выше 50% (против 44% на данный момент). На наш взгляд, первый момент особенно важен, так как примерно для 15 млн человек (20% экономически активного населения страны), трудоустроенных неофициально, доступ к банковскому кредитованию и/или рефинансированию будет существенно ограничен", - пишут эксперты.

По их оценкам, новые правила регулирования приведут к трем основным изменениям: замедлению роста розничного кредитования с 21,1% в 2019 году до 9,4% в 2020 году; снижению рентабельности собственного капитала Сбербанка и Тинькофф банка (вследствие повышения требований к капиталу) на 0,3% и 11% соответственно; временному увеличению стоимости риска в 2020 году на фоне ослабления кредитной активности.

"На наш взгляд, основные риски для банковского сектора связаны с реализацией бюджетного правила и его влиянием на обменный курс рубля, ужесточением регулирования, а также потенциальными санкциями в отношении российского суверенного долга", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Сбербанк - 390,0 (текущая цена - 235,00), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Тинькофф банк (для GDR; цены в долларах США) - 23,0 (текущая цена - 19,5), рекомендация - держать.