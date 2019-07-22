Давление на рубль растет - Sberbank Asset Management

"Рынки находятся в ожидании решений глобальных центробанков относительно монетарной политики. Как следствие, на валютном рынке наблюдалась консолидация вблизи текущих уровней по основным валютам развивающихся рынков. Индекс валют развивающихся стран EMCI умеренно снизился - на 0,2%. Рубль умеренно ослаб, на 0,1%, консолидируясь вблизи уровня 63 рублей за доллар. Дальнейшая динамика российской валюты будет во многом зависеть от общерыночных настроений, которые в первую очередь будут определяться итогами заседаний глобальных центробанков. При этом стоит отметить, что постепенно ослабевает поддержка рубля со стороны дивидендного сезона. Кроме того, действие бюджетного правила вместе с сезонно слабым сальдо текущего счета будет оказывать давление на курс рубля", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин.