Возрастают риски дальнейшего движения вниз, если индекс МосБиржи закроет день под отметкой 2700 пунктов - "Открытие Брокер"

"Впереди заседания центральных банков, которые могут оказать существенное влияние на рынки. Однако уверенности в снижении ставки нет, даже если вести речь о российском ЦБ. Соответственно, на рынках преобладает осторожность. Дивидендный период подошёл к концу, что лишает многие бумаги осмысленных идей. Пожалуй, лишь у "Газпрома" появляются дополнительные бонусы в виде более перспективной картины на Украине в связи с прошедшими парламентскими выборами, на которых радикалы оказались в явном меньшинстве. Активность на рынке сохраняется на среднем уровне. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" достиг 18 млрд рублей. Однако в техническом плане возрастают риски дальнейшего движения вниз, если индекс МосБиржи закроет день под отметкой 2700 пунктов", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

.

Компании упоминаемые в новости: Газпром