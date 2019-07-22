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22 июля 2019 года 15:46

Рубль слегка повышается к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и ЦБ РФ

Москва. 22 июля. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль незначительно дорожает к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу (25 и 26 июля).

Курс доллара США составил 63,0 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,61 руб./EUR1, подешевев на 6,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,8 копейки - до 66,43 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 23 июля на 11,1 копейки, до 62,9776 руб./$1, и опустил курс евро на 13,95 копейки, до 70,6546 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка повышается к доллару и евро в условиях сниженной активности участников рынка перед ключевыми событиями этой недели - заседаниями ЕЦБ и Банка России. Помимо этого, на следующей неделе состоится заседание ФРС США, и рынки преимущественно ожидают, что центральные банки по итогам предстоящих заседаний либо снизят ставки, либо сохранят аккомодационную политику.

Кроме того, поддержку рублю оказывает возобновление укрепления цен на нефть и рост спроса на рублевую ликвидность перед пиком налогового периода июля. В понедельник, 25 июля, в бюджет должны быть перечислены НДПИ, НДС и акцизы, а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль. Общий объем предстоящих выплат аналитики оценивают примерно в 1,5 трлн рублей.

"Валюты развивающихся стран торгуются разнонаправленно к доллару США в понедельник днем. Российская валюта умеренно укрепляется, торгуясь около 63 руб./$1, при поддержке дорожающей нефти. На этой неделе российская валюта может получить локальную поддержку благодаря уплате основных налогов (НДС, акцизы и НДПИ), 25 июля. По нашим оценкам, объем выплат составит 915 млрд рублей. Завершится налоговый период уплатой налога на прибыль 29 июля (около 420 млрд рублей)", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Постепенно приближается пик налоговых выплат (в период с 25 по 29 июля российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем платежей в этот период, по нашей оценке, составит около 1,37 трлн рублей). Напомним также, что в ближайшую пятницу состоится заседание Банка России. В базовом сценарии мы ожидаем снижения ставки на 25 пунктов и считаем, что такой сценарий будет нейтральным для перспектив российской валюты. В краткосрочной перспективе продолжаем ожидать движения пары "доллар-рубль" вблизи отметки в 63 руб./$1", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Основные события текущей недели сконцентрированы в ее второй половине, при этом первая половина недели в условиях нейтрального внешнего фона, скорее всего, будет проведена рублем в узких торговых диапазонах вблизи текущих отметок (. . .) Ключевыми событиями недели станут публикации европейских индексов PMI и заседание ЕЦБ, по итогам которых евро рискует оказаться ниже текущих отметок, давая рублю шансы достичь в паре с европейской валютой более крепких значений. Внешний фон складывается для рубля вполне благоприятно. Негативные эффекты снижения цен на нефть относительно пиковых отметок середины июля сглаживаются ожиданиями смягчения политики ФРС. Сохраняется действие локальных факторов поддержки в виде приближающегося пика налогового периода и выплат дивидендов "Газпрома" (MOEX: GAZP). Пятничное заседание Банка России вряд ли окажет существенное влияние на российскую валюту", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Нефть эталонных марок активно дорожает в понедельник из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,1% - до $63,16 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,02% - до $56,33 за баррель. На прошлой неделе нефть Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6%.

Как стало известно в пятницу, иранский Корпус стражей Исламской революции задержал танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, в Ормузском проливе. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства. Британская сторона потребовала от Тегерана немедленно освободить танкер и его экипаж, и пообещала "серьезные последствия" в случае невыполнения своих требований.

Также в пятницу стало известно, что инвесторы на прошлой неделе увеличили число "бычьих" позиций по фьючерсам на нефть марки WTI рекордными темпами за четыре месяца, ожидая восстановления спроса на топливо в США.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов по преимуществу немного снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей, оставшись на уровне 7,76% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 4 б.п. - до 7,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 5 б.п. - до 7,96% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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