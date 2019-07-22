Текущая неделя на фондовом рынке России станет индикативной касательно условий для продолжения коррекции - "НФК-Сбережения"

"С начала месяца индекс МосБиржи снизился на 2,27%, а индекс РТС - на 2,09%. При этом от максимумов индекс МосБиржи снизился на 5,27%, а индекс РТС - на 4,57%. В этих условиях российская валюта после периода восстановления продолжает сохранять устойчивость вблизи достигнутых значений у отметки в 63 рубля за доллар США. Вместе с тем тактическая обстановка не исключает в рамках текущей недели со стороны инвесторов попытку начать восстановление. Текущие уровни на рынке акций создают возможности для спекулятивной игры на повышение. И здесь важно оценить активность покупателей. Если она будет достаточной, то "медведи", скорее всего, возьмут паузу. Если же покупки на текущих уровнях не приведут к восстановлению, а котировки продолжат консолидироваться у текущих значений в течение этой недели, то это станет сигналом для игроков на понижение и создаст условия для углубления коррекции. Таким образом, текущая неделя является индикативной, и ее итоги позволят уточнить прогнозы на следующий месяц. А пока в рамках имеющихся вводных данных в течение этой недели можно ожидать некоторого ослабления рубля, а также склонность к восстановлению индексообразующих акций. Приоритетными секторами по-прежнему остаются сектор банков и финансов, а также потребительских товаров и торговли. К слову, одноименные отраслевые индексы с начала месяца продолжают укрепляться, рост по ним за указанный период составляет порядка 2-х процентов", - комментирует ситуацию главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.