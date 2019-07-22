Пока есть шанс удержаться от развития более серьезной нисходящей коррекции - БКС

"Российский рынок акций продолжает демонстрировать слабость, реагируя в основном на негативные сигналы. Фондовые индикаторы пробивают важные уровни поддержки: 2690 пунктов по индексу МосБиржи и 1350 пунктов по индексу РТС. Однако пока сессия не завершена под данными значениями, есть шанс удержаться от развития более серьезной нисходящей коррекции. В противном случае ближайшими целями данного движения могут стать 2600 пунктов по индексу МосБиржи и 1300 пунктов по индексу РТС", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.