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19 июля 2019 года 19:52

Цены евробондов РФ за неделю выросли благодаря тому, что санкционная тема в отношении российского госдолга не получила развития

Москва. 19 июля. Котировки большинства российских государственных облигаций выросли по итогам недели, отыгрывая отсутствие новостей относительно новой инициативы Конгресса США провести через законодательный орган еще одну инициативу о запрете операций с российским госдолгом из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. Неделей ранее Палата представителей Конгресса США одобрила соответствующие поправки к законопроекту оборонного бюджета страны на 2020 год.

Американские казначейские обязательства (US Treasuries) по преимуществу мало изменились в цене, что в итоге привело к небольшому изменению суверенных спредов к доходности большинства базовых активов.

В понедельник на рынке государственных евробондов наблюдался рост по всему спектру бумаг. Инвесторы заметно увеличили спрос на бумаги российского госдолга благодаря как повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и отсутствию новых сообщений на санкционную тематику. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций, равно как и других еврооблигаций emerging markets, в понедельник выросли благодаря укреплению на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США и отсутствию новых сообщений на санкционную тематику. По итогам дня рост котировок самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году составил 57 базисных пунктов, среднесрочные выпуски повысились в среднем на 20-30 базисных пунктов.

Рост рынка UST и отсутствие нового санкционного негатива позволили подрасти российским евробондам, несмотря на дешевевшую нефть. В свою очередь, негативным фактором для котировок "черного золота" выступила новость о замедлении во втором квартале темпов роста экономики Китая, являющегося крупнейшим импортером нефти в мире, до минимальных за 27 лет 6,2%.

Во вторник рынок российских евробондов закрылся при незначительной смешанной динамике. В то время как большинство долго- и среднесрочных бумаг немного подешевели по итогам дня, краткосрочные выпуски закрылись выше предыдущей торговой сессии. Основным негативным фактором для российских евробондов продолжали оставаться санкционные угрозы, поэтому глобальные инвесторы сокращали вложения в "длинные" бумаги, которые имеют большой риск переоценки, и концентрировались на более "коротких" выпусках.

При этом участники торгов находились в ожидании выступления бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который в среду, 17 июля, должен был публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США относительно результатов расследования российского вмешательства в выборы 2016 года в США.

На площадках emerging markets также наблюдались смешанные настроения - рост спроса на бумаги был обусловлен интересом к риску в связи с ожиданиями смягчения политики ФРС США, в то время как активность продавцов базировалась на неопределенности в торговых взаимоотношениях между США и Китаем, а также на сомнениях в темпах мирового экономического роста.

Повышение котировок US Treasuries, а также перенос выступления Мюллера перед Палатой представителей на следующую среду, 24 июля, привели к небольшому укреплению котировок большинства выпусков российских евробондов в середине недели (в пределах 2-3 базисных пунктов, максимальный рост показали бумаги с погашением в 2047 году - на 5 базисных пунктов). Поддержку рисковым активам продолжили оказывать надежды на смягчение политики ФРС США, о чем накануне вновь заявил глава американского центробанка Джером Пауэлл.

В ходе выступления на мероприятии Банка Франции по случаю 75-летней годовщины Бреттон-Вудской конференции Пауэлл сказал, что Федрезерв "внимательно отслеживает" понижательные риски для экономики США и "примет соответствующие меры для поддержки роста". "Неопределенность в отношении экономического прогноза усилилась, особенно в плане ситуации в торговой сфере и глобального роста", - отметил он.

Как следствие, фьючерсы на снижение процентной ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов показывали уже 35%-ную вероятность при сохранении 100%-ной вероятности ее снижения на 25 базисных пунктов.

В четверг на рынке российских государственных евробондов вновь наблюдалась разнонаправленная динамика. По итогам дня средне- и долгосрочные бумаги несколько понизились в цене, в то время как краткосрочные бумаги подорожали по итогам дня. Глобальные участники российского сегмента рынка продолжили постепенно сокращать вложения в бумаги с более длительными сроками погашения как имеющие больший риск переоценки на фоне санкционных рисков, и одновременно немного активизировали спрос на более "короткие" выпуски. При этом большинство выпусков US Treasuries также понизилось в цене, что привело к лишь незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил вечером в четверг о необходимости снижения базовой процентной ставки. "Когда в вашем распоряжении не так много стимулирующих мер, стоит действовать быстро и снижать ставки при первых признаках проблем в экономике", - отметил Уильямс, являющийся постоянным голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам.

После его выступления цены гособлигаций США выросли, а доходности снизились, однако позднее пресс-служба ФРБ-Нью Йорка пояснила, что выступление Уильямса носило академический характер и не сигнализировало о потенциальных шагах ФРС на июльском заседании. Отмечалось, что глава ФРБ Нью-Йорка говорил не о текущем моменте, а об исследовании, охватывающем 20-летний период. Тем не менее его выступление все равно изменило ожидания на ближайшее заседание ФРС.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,01% и составила 112,78% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 1 базисный пункта и 19 июля составил 130 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году поднялись в цене за неделю на 0,6% (их доходность снизилась на 2 пункта - до 4,36% годовых), в то время как евробонды с погашением в 2042 выросли в цене на 0,3% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 пунктов - до 212 базисных пунктов), бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 0,5% (их доходность снизилась на 3 базисных пункта, до 4,49% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал на 0,7%, до 103,99% от номинала (его доходность уменьшилась на 10 пунктов и составила 3,66% годовых), евробонды с погашением в 2023 году поднялись в цене на 0,4% (их спред к US Treasuries сузился на 4 пункта и составил 119 базисных пунктов), в то время как бумаги с погашением в 2026 году укрепились на 0,9%, до 107,14% от номинала (их доходность уменьшилась на 15 пунктов и составила 3,57% годовых).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут немного снизиться в рамках фиксации прибыли перед заседаниями ведущих мировых центробанков. Отсутствие новостей относительно санкционной тематики позволит большинству выпусков российских евробондов консолидироваться вблизи текущих уровней. Прогнозируемая стабилизация на рынке нефти также будет способствовать отсутствию значительных изменений в котировках большинства выпусков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В то же время, рост интереса инвесторов к риску в случае позитивных новостей относительно американо-китайских торговых переговоров будет способствовать повышению и российских евробондов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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