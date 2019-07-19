Техническая картина говорит об отступлении рынка в район уровня 2640 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк

"В пятницу российский фондовый рынок предпринял попытку восстановления, однако уверенной восходящей динамики не получилось. Отметим, что внешний фон для наших акций был противоречивый. Так, продажам в наших бумагах вновь способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 62,5 доллара за баррель. "Быков" же поддерживала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику вблизи уровней закрытия четверга, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3% и 0,1% соответственно. На таком фоне к 18:10 мск индекс МосБиржи прибавил символические 0,03%, удерживая позиции выше 2700 пунктов. Отметим, что в начале торгов индекс МосБиржи вплотную подходил к ближайшему сопротивлению, расположенному на отметке 2730 пунктов. Однако у "быков" не хватило сил даже на тестирование этого уровня. К концу же сессии весь рост был скомпенсирован, а рынок вернулся к уровням закрытия четверга. Если же говорить о дальнейшей динамике рынка, то, несмотря на возможные позитивные сдвиги на внешних площадка в преддверии заседания ФРС, что создаст хороший внешний фон для наших акций, техническая картина говорит в пользу продолжения коррекционного снижения и отступления рынка в район уровня 2640 пунктов, который выступает ближайшей поддержкой. К этому уровню подходит и среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря 2018 года. В результате это создаст двойную техническую поддержку и даст "быкам" возможность попытаться развернуть рынок и отыграть часть потерь, понесенных в последние недели", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.