Основным сопротивлением для американской валюты в текущий момент выступает отметка 64 рубля - Промсвязьбанк

"На валютной секции "Московской биржи" основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,3%, вернувшись в район 63 рублей, евро отступил на 0,2%, торгуясь чуть ниже 70,7 рубля. Отметим, что в американской валюте продолжается консолидация над годовыми минимумами. При этом игрокам удается игнорировать негативную динамику "черного золота". Этому способствуют как динамика валют развивающихся стран, так и приближение налоговых выплат и дивидендных выплат по части компаний, что создает спрос на рублевую ликвидность. Однако этого не хватает для продолжения снижения американской валюты. В результате доллар удерживает позиции выше важной поддержки - уровня 62,5 рубля. Основным же сопротивлением для американской валюты в текущий момент выступает отметка 64 рубля", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.