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Главная / Мнения аналитиков / Основным сопротивлением для американской валюты в текущий момент выступает отметка 64 рубля - Промсвязьбанк
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19 июля 2019 года 18:39
Основным сопротивлением для американской валюты в текущий момент выступает отметка 64 рубля - Промсвязьбанк
"На валютной секции "Московской биржи" основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,3%, вернувшись в район 63 рублей, евро отступил на 0,2%, торгуясь чуть ниже 70,7 рубля. Отметим, что в американской валюте продолжается консолидация над годовыми минимумами. При этом игрокам удается игнорировать негативную динамику "черного золота". Этому способствуют как динамика валют развивающихся стран, так и приближение налоговых выплат и дивидендных выплат по части компаний, что создает спрос на рублевую ликвидность. Однако этого не хватает для продолжения снижения американской валюты. В результате доллар удерживает позиции выше важной поддержки - уровня 62,5 рубля. Основным же сопротивлением для американской валюты в текущий момент выступает отметка 64 рубля", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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19 июля 2019 года 19:52
Цены евробондов РФ за неделю выросли благодаря тому, что санкционная тема в отношении российского госдолга не получила развития
Москва. 19 июля. Котировки большинства российских государственных облигаций выросли по итогам недели, отыгрывая отсутствие новостей относительно новой инициативы Конгресса США провести через законодательный орган еще одну инициативу о запрете операций с российским госдолгом из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. Неделей ранее Палата представителей Конгресса США одобрила соответствующие поправки к законопроекту оборонного бюджета страны на 2020 год. читать дальше
.19 июля 2019 года 19:36
Москва. 19 июля. Рынок акций РФ, открывшийся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,1%, к концу торгов пятницы растерял все утренние достижения на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
.19 июля 2019 года 19:30
Рубль стабилен к бивалютной корзине вечером в пятницу в условиях разнонаправленной динамики в основных парах
Москва. 19 июля. Доллар растет, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.19 июля 2019 года 18:50
Техническая картина говорит об отступлении рынка в район уровня 2640 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк
"В пятницу российский фондовый рынок предпринял попытку восстановления, однако уверенной восходящей динамики не получилось. Отметим, что внешний фон для наших акций был противоречивый. Так, продажам в наших бумагах вновь способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на... читать дальше
.19 июля 2019 года 18:28
"После обвала доллара в четверг вечером в пятницу американская валюта с самого утра корректировалась вверх и укреплялась почти на всех глобальных площадках. Развивающиеся рынки в целом и российский рынок в частности не являлись исключением, поэтому с открытия торгов у рубля практически не было... читать дальше
.19 июля 2019 года 17:36
"После громких заявлений в Японии на саммите G-20 о возможности скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем, ни американские, ни китайские власти не предпринимали никаких конкретных действий. Возникла пауза, которую аналитики окрестили перемирием. Однако в последние дни Д.Трамп... читать дальше
.19 июля 2019 года 17:14
"Северсталь" в пятницу опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2К19, которые в целом совпали с консенсус-прогнозом "Интерфакса", но оказались немного выше наших ожиданий. EBITDA выросла на 14% кв/кв благодаря более высоким ценам. Свободный денежный поток (СДП) снизился на 32% кв/кв, главным... читать дальше
.19 июля 2019 года 16:48
"В завершении недели мы наблюдаем весьма сдержанные движения по большинству рыночных фронтов. Чем меньше времени остаётся до заседания ФРС и столь важного решения для рублёвых активов от ЦБ РФ по ключевой ставке, тем больше становится склонность инвесторов к формированию выжидательной позиции. В... читать дальше
.19 июля 2019 года 16:17
"Отечественный рынок акций может завершить день в "плюсе", ориентируясь на позитивный внешний фон. Однако укрепление доллара может быть признаком того, что аппетиты к риску всё же не столь высокие", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.19 июля 2019 года 15:45
Анализ последствий торговых войн остается главной темой в международном анализе этого года - Альфа-банк
"Анализ последствий торговых войн остается главной темой в международном анализе этого года - они затронули торговые потоки на $165 млрд. Отношения США и Китая уже называют холодной войной 21 века. Ситуация на ближайшие месяцы определяется началом подготовки к выборам президента США в ноябре 2020... читать дальше
.19 июля 2019 года 15:44
Рубль отыграл потери к евро, но усилил снижение к доллару на фоне возобновления укрепления американской валюты на Forex
Москва. 19 июля. Доллар ускорил повышение, евро растерял почти весь рост на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине в условиях возобновления роста доллара на Forex и несмотря на восстановление цен на нефть. читать дальше
.19 июля 2019 года 15:18
"Похоже, что задачей ФРС на ближайшее время будет сохранение текущих темпов роста экономики США и косвенно мировой экономики с целью максимального раскручивания инфляционных тенденций", - отмечают в своем обзоре аналитики Альфа-банка. "Хотя риски дальнейшей эскалации торговых войн сейчас... читать дальше
.19 июля 2019 года 15:04
"Вероятное замедление экономики Китая обсуждается так давно, что сейчас рынки не склонны паниковать по поводу ухудшающейся статистики. По итогам 2кв19 ВВП Китая вырос всего на 6,2%, что стало самым низким показателем с 1992 года на фоне сокращения экспорта на 1,3% в июне; в отсутствие бюджетного и... читать дальше
.19 июля 2019 года 14:56
"Единая валюта испытала импульс роста, вернувшись к уровням выше 1,1250. Впрочем, стоит быть осторожными с покупками евро к доллару в ближайшие дни. В ФРС дают явные сигналы смягчения всего лишь за неделю до заседания ЕЦБ по ставке. Это период тишины, когда представители центробанков не выступают... читать дальше
.19 июля 2019 года 14:49
ОПЕК+ придется продлевать сделку и в следующем году, если участники хотят сохранить относительно высокие цены - Райффайзенбанк
"На этой неделе цены на нефть снизились на очередных опасениях о замедлении китайской экономики на фоне торговых конфликтов с США и снижения напряженности на Ближнем Востоке. Такие опасения подтверждают данные Международного энергетического агентства (МЭА), которое понизило свой прогноз по росту... читать дальше
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