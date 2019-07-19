Доллар встретил сопротивление экспортеров в районе 63 рублей - ИК "Велес Капитал"

"После обвала доллара в четверг вечером в пятницу американская валюта с самого утра корректировалась вверх и укреплялась почти на всех глобальных площадках. Развивающиеся рынки в целом и российский рынок в частности не являлись исключением, поэтому с открытия торгов у рубля практически не было шансов на укрепление, даже несмотря на растущие цены на нефть. Росту доллара способствовала и возросшая геополитическая напряженность после очередного инцидента в Ормузском проливе. Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении торговых переговоров США и Китая. Впрочем, основное преимущество на внутреннем рынке доллар получил еще в первые часы торгов, и в дальнейшем пара консолидировалась в районе 63 рублей. Не исключено, что американская валюта встретила сопротивление на данном уровне со стороны экспортеров, которым на следующей неделе предстоят крупные выплаты в бюджет (около 1 трлн руб.)", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.