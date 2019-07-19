Рубль отыграл потери к евро, но усилил снижение к доллару на фоне возобновления укрепления американской валюты на Forex

Москва. 19 июля. Доллар ускорил повышение, евро растерял почти весь рост на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине в условиях возобновления роста доллара на Forex и несмотря на восстановление цен на нефть.

Курс доллара США составил 63,04 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,81 руб./EUR1, подорожав всего на 0,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,13 копейки - до 66,53 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,8 копейки, до 62,8666 руб./$1, и поднял курс евро на 18,73 копейки, до 70,7941 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и почти полностью отыграл потери к евро на фоне возобновления роста котировок американской валюты, в том числе, к евро, на глобальном рынке. Накануне председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил о необходимости снижения базовой процентной ставки. "Когда в вашем распоряжении не так много стимулирующих мер, стоит действовать быстро и снижать ставки при первых признаках проблем в экономике", - отметил Уильямс, являющийся постоянным голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам.

После его выступления курс доллара резко снизился к большинству мировых валют, однако позднее пресс-служба ФРБ-Нью Йорка пояснила, что выступление Уильямса носило академический характер и не сигнализировало о потенциальных шагах ФРС на июльском заседании. Отмечалось, что глава ФРБ Нью-Йорка говорил не о текущем моменте, а об исследовании, охватывающем 20-летний период, что позволило доллару начать восстанавливать позиции.

"Ожидания снижения ключевой ставки от ФРС в конце июля формируют фундаментально позитивный фон для рисковых активов, что и позволяет рублю сохраняться вблизи максимально крепких отметок за последний год. Санкционная риторика, звучавшая вчера (новый законопроект в Конгрессе США о персональных санкциях против ряда сотрудников ФСБ в связи с прошлогодним инцидентом в Керченском проливе, заявления с европейской стороны о необходимости сохранения санкций в отношении России), игнорируется рублем, поскольку фактически означает сохранение статус-кво по текущему санкционному режиму без его существенного ужесточения. Из локальных факторов поддержку рублю продолжает оказывать приближение пика налоговых платежей (25 июля) и выплат крупных дивидендов "Газпрома" (1 августа)", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Сегодня днем американская валюта корректируется и уже почти вернулась на отметку в 97 пунктов по индексу DXY. Укреплению доллара способствует в том числе возросшая геополитическая напряженность после очередного инцидента в Ормузском проливе. Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении торговых переговоров США и Китая... На большинстве площадок развивающихся рынков доллар также демонстрирует укрепление в пятницу. В частности, на российском рынке пара "доллар-рубль" к середине дня поднялась выше 63 руб./$1 против закрытия вчерашнего дня чуть выше 62,8 руб./$1. При этом цены на нефть почти не оказывают поддержку отечественной валюте, несмотря на их рост после происшествия в Ормузском проливе", - отмечает специалист ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в пятницу днем на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,45% - до $62,83 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,35% - до $56,17 за баррель. По итогам четверга Brent подешевела на 2,72%, WTI - на 2,61%.

Между тем глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике сказал, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА. Тем не менее, эту неделю нефть завершает снижением из-за опасений избытка топлива на рынке и слабого спроса на него в США и Китае.

Падение по итогам этой недели может стать максимальным с мая из-за данных о резком повышении запасов нефтепродуктов в США и опасений, что мер ОПЕК по сокращению добычи может оказаться недостаточно для предотвращения профицита топлива на мировом рынке.

Излишек топлива может образоваться из-за замедления темпов роста мировой экономики, в частности, экономики Китая. Как стало известно в начале недели, китайский ВВП во втором квартале вырос на 6,2%, минимальными темпами за 27 лет.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизились на 1 б.п. - до 7,66% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 7,76% и 7,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 8,01% годовых.