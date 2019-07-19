Анализ последствий торговых войн остается главной темой в международном анализе этого года - Альфа-банк

"Анализ последствий торговых войн остается главной темой в международном анализе этого года - они затронули торговые потоки на $165 млрд. Отношения США и Китая уже называют холодной войной 21 века. Ситуация на ближайшие месяцы определяется началом подготовки к выборам президента США в ноябре 2020 года", - говорится в обзоре Альфа-банка.

"Анализ последствий торговых войн остается главной темой в международном анализе этого года. Интерес экспертов также привлекают последствия на уровне бизнеса. Так, по оценкам Mary Amiti, Stephen J. Redding, David Weinstein, мировые торговые потоки на сумму $165 млрд оказались либо потерянными, либо были перераспределены в пользу других стран с целью обхода тарифов. Эти оценки были сделаны на основе 6 стадий торговой войны США и Китая в 2018 году:

1) С января 2018 вводятся 30% пошлины на импорт солнечных панелей и 20-50% пошлины на стиральные машины. На эти товары приходится около $10 млрд импорта в США;

2) В марте 2018 вводятся 10% тарифы на импорт алюминия и 15% тарифы на импорт стали, общий объем их импорта составляет 18 млрд. Достаточно небольшая сумма импорта, подлежащая обложению пошлинами, отражает тот факт, что первоначально такие страны как Канада, Мексика и страны ЕС не подвергались обложению пошлинами;

3) В июне пошлины на импорт стали и алюминия были распространены на импорт на сумму $22 млрд из Канады, Мексики и стран ЕС;

4) Упомянутые меры становятся малозначимыми на фоне ограничений против Китая, вводимых с лета 2018 года. Первые меры против Китая вводятся в июле – это тариф 25% на импорт в размере $34 млрд;

5) В августе за этим следует введение 25% тарифов еще на $16 млрд импорта из Китая;

6) В конце сентябре вводится 10% тариф на $200 млрд импорта из Китая. Изначально этот 10%-ный тариф должен был быть увеличен до 25% в январе 2019, но в декабре 2018 Д.Трамп и Си Цзиньпин договорились о паузе. То есть по состоянию на конец 2018 года импорт на сумму $283 млрд, или 12% всего импорта США, подверглось обложению специальными пошлинами.

При этом следует помнить, что 10 мая США анонсировали решение повысить 10% пошлины на $200 млрд до 25% и пригрозили ввести пошлины против импорта из Китая еще на $325, что на горизонте год может фактически привести к удвоению упомянутого выше эффекта. По оценкам Peterson Institute, одного из крупнейших think tank в США, в результате анонсированных Трампом решений 10 мая 2019 года средний уровень тарифов на китайские товары в США составит 18,3% против 12,4% по итогам 2018 года. В случае дополнительной эскалации торгового давления уровень тарифных ограничений может вырасти до 27,8%, что будет сопоставимо с тарифными ограничениями времен Великой Депрессии и со значением тарифных ограничений в случае, если бы Китай не был членом ВТО.

Ситуацию, сложившуюся в отношениях США и Китая, уже называют холодной войной 21 века, поскольку, что неудивительно, США встретились с ответными мерами со стороны своих торговых партнеров. В апреле 2018 Китай ввел пошлины на $3,3 млрд американских товаров, распространив ограничения еще на $50 млрд американских товаров в июле-августе и еще на $60 млрд в сентябре. Кроме того, Мексика, Турция ЕС и Россия ввели ограничения на американские товары летом 2018 года. Суммарно под ограничения попадают $121 млрд американских экспортных товаров. Торговые войны при этом оплачиваются потребителями, которые сталкиваются с более высокими ценами. Например, на долю компьютеров и электроники приходится $190 млрд из общего импорта $540 млрд США из Китая. Кроме того, только 16% полупроводников, используемых для производства в Китае, производится на месте, а, по оценке ассоциации производителей полупроводников США, спрос со стороны Китая обеспечивает около 35% мировых продаж этих товаров. Иными словами, нет сомнений в том, что в результате торговых войн будет много пострадавших. При этом, по оценке компании Baker Mckenzie, производители таких стран, как Малайзия и Индия, пока рассматривают ситуацию как окно возможностей для своего роста - во всяком случае, в этих странах наблюдается минимальное число бизнесменов, обеспокоенных противостоянием США и Китая.

Дальнейшее развитие торгового конфликта будет в значительной степени определяться динамикой политического контекста в США, который уже находится под влиянием приближаюшихся президентских выборов, назначенных на 3 ноября 2020 года. По всей видимости, главной задачей Трампа перед выборами будет не растерять накопленные преимущества, которые заключаются в ускорении темпов роста американской экономики до 3,1% г/г в 1кв19, максимальном значении роста 1кв с 2016 года, а также в неплохой конъюнктуре фондовых индексов. По мнению ряда экспертов, политический контекст может сделать Д.Трампа более сговорчивым в отношениях с Китаем, в частности, он может не только снять с повестки дня свои угрозы по тарифам на $325 млрд импортных потоков, но даже отменить или снизить уже введенные в 2018 году тарифы. Многие эксперты не исключают, что в сухом остатке от противостояния США и Китая могут остаться ограничения на операции компании Huawei, то есть вместо темы торговых войн Д.Трамп скорее будет делать ставку на тему безопасности. И даже вполне возможно, что речь пойдет о косвенных ограничениях на работу Huawei - например, по решению Трампа от 10 мая американские компании не могут продавать Huawei какие-либо товары без согласования с Министерством торговли США. Это означает, что в ближайшие месяцы как бы ни сложилась повестка торговых войн, главным "полем" взаимных столкновений США и Китая будет сектор высоких технологий. Главным пострадавшим в этом противостоянии может стать рынок полупроводников, объемы которого составляют $470 млрд в год; объемы продаж этого сегмента уже сократились на 13,8% г/г в 1кв19, включая падение на 26,6% гг/г продаж в США", - отмечается в обзоре Альфа-банка.