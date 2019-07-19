ФРС делает ставку на инфляцию - Альфа-банк

"Похоже, что задачей ФРС на ближайшее время будет сохранение текущих темпов роста экономики США и косвенно мировой экономики с целью максимального раскручивания инфляционных тенденций", - отмечают в своем обзоре аналитики Альфа-банка.

"Хотя риски дальнейшей эскалации торговых войн сейчас выглядят снижающимися, ФРС не торопится изменить риторику монетарной политики.

Выступая недавно перед Конгрессом, глава ФРС Джером Пауэлл обозначил аргументы в пользу смягчения политики следующим образом: (1) риски торговых войн и замедления глобальной экономики остаются на повестке дня, уровень неопределенности по-прежнему высок; (2) слабая инфляция может оказаться более продолжительным явлением, чем предполагалось изначально; (3) хотя уровень безработицы находится на минимальном уровне за последние 50 лет, доходы населения растут недостаточно быстро, чтобы стать источником инфляционных рисков. Глава ФРС также подчеркнул, что, хотя руководство ФРС будет принимать решение исходя из состояния экономики, предпочтение к более мягкой политике среди директоров ФРС в последнее время увеличилось.

В результате, около 80% участников рынка теперь ожидают, что ФРС снизит ставку на 25 бп на заседании 30-31 июля; по состоянию на конец 2019 года вероятность снижения ставки ФРС составляет 100%. Действия ФРС, судя по всему, объясняются ассиметричной обеспокоенностью регулятора по поводу инфляционного/дефляционного сценария: инфляционных рисков регулятор опасается существенно меньше, чем дефляционных, не потому, что вероятность этого сценария ниже, а потому, что увеличение инфляционных рисков, по сути, является благоприятным развитием для ФРС, обеспечивающим ему возможность сохранения рычага процентных ставок в будущем.

Иными словами, похоже, что задачей ФРС на ближайшее время будет сохранение текущих темпов роста экономики США и косвенно мировой экономики с целью максимального раскручивания инфляционных тенденций. Поэтому совершенно не факт, что снижение ставки в июле 2019 года будет началом цикла снижения процентной ставки в США. Вполне вероятно, что в случае появления значительных инфляционных сигналов, ФРС может вернуться к политике повышения ставки гораздо быстрее, чем думает рынок. В этом сценарии лучше избегать вложений в долгосрочные облигации и приоритизировать фондовый рынок, тем более, что накануне президентских выборов в США он имеет неплохие перспективы роста", - говорится в обзоре Альфа-банка.