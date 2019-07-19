В Китае замедление роста экономики ухудшает положения банков - Альфа-банк

"Вероятное замедление экономики Китая обсуждается так давно, что сейчас рынки не склонны паниковать по поводу ухудшающейся статистики. По итогам 2кв19 ВВП Китая вырос всего на 6,2%, что стало самым низким показателем с 1992 года на фоне сокращения экспорта на 1,3% в июне; в отсутствие бюджетного и монетарного стимулирований рост точно составил бы менее 6%. Но наибольшую настороженность вызывает ухудшение ситуации в банковском секторе. В конце июня Национальный Банк Китая вынужден был взять под контроль Baoshang банк, региональный банк с активами около $90 млрд и 35-ый по величине активов в стране, в результате резкого ухудшения его кредитного качества. Это стало первым банкротством в банковской системе с 1998 года. Для стабилизации финансового рынка в результате банкротства этого банка Национальный банк открыл линии на $125 млрд, что позволило избежать роста межбанковских ставок и кризиса ликвидности. Но проблема заключается в том, что замедление экономического роста в Китае может вызвать ухудшение финансового положения других банков. Напомним, что разрастание кризиса 1997 в Юго-восточной Азии также началось с банкротства нескольких японских брокерских фирм, но потом не только привело к усугублению банковского кризиса в Японии, но и запустило кризис в других странах региона и в целом в странах развивающихся рынков. Иными словами, положение финансового сектора Китая должно быть под пристальным наблюдением в ближайшие месяцы", - говорится в обзоре Альфа-банка.