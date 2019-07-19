Подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций X5 - Уралсиб

"В четверг X5 Retail Group опубликовала сильную операционную отчетность за 2 кв. 2019 г. Рост выручки несколько замедлился (на 0,9 п.п.) относительно предыдущего квартала, но остался весьма высоким для текущей рыночной ситуации. В частности, общая выручка компании увеличилась на 14,4% - до 436 млрд рублей (6,7 млрд долларов). Результаты подтверждают лидирующее положение компании на российском рынке продовольственной розницы. Операционные результаты X5 за 2 кв. 2019 г. отражают способность компании поддерживать высокие темпы роста выручки даже в нынешних относительно сложных макроэкономических условиях. Учитывая невпечатляющие показатели "Магнита" в последних кварталах, мы ожидаем, что X5 сможет сохранить свой лидирующий статус в обозримой перспективе. Подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций X5", - говорится в обзоре аналитиков Уралсиба.

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