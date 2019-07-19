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Главная / Мнения аналитиков / X5: операционные результаты за 2К19 нейтральны для акций - Альфа-банк
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19 июля 2019 года 12:25
X5: операционные результаты за 2К19 нейтральны для акций - Альфа-банк
"X5 представила в четверг операционные результаты за 2К19. На наш взгляд, компания представила сильные показатели, хотя и соответствующие ожиданиям рынка и прогнозу самой компании для инвесторов. Трафик ускорился, указывая на то, что X5 продолжает наращивать долю рынка за счет своего основного конкурента "Магнита". Мы полагаем, что ожидания рынка также отражают сильную рентабельность EBITDA за 2К19 и за 2019 г. (по прогнозу, она составит примерно 7,4%), однако главный вопрос заключается в том, насколько она будет устойчива в дальнейшем. Таким образом, мы полагаем, что инвесторы будут фиксировать прибыль на текущих уровнях котировок после ралли бумаг на 43% с начала года", - отмечают аналитики Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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