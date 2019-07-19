Рынок акций РФ, открывшись ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,1%, удерживает завоеванные уровни

Москва. 19 июля. Рынок акций РФ, открывшись в пятницу ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,1% благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, спустя час торгов удерживает завоеванные уровни.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2723,65 пункта (+0,78%), индекс РТС - 1364,04 пункта (+1,06%); основные "фишки" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подорожали в пределах 2,7%. Лидерами роста стали акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,7%), расписки компании заметно выросли еще на торгах в Гонконге.

Кроме того, подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), обновившие в ходе торгов исторические максимумы, а также бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Вместе с тем снижаются в цене в начале торгов акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,4%) и "М.Видео" (MOEX: MVID) (-0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рынок акций РФ в пятницу утром корректируется вверх после нескольких дней падения благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг на заявлениях председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о необходимости снижения базовой процентной ставки. До этого рынки снижались два дня подряд. "Когда в вашем распоряжении не так много стимулирующих мер, стоит действовать быстро и снижать ставки при первых признаках проблем в экономике", - отметил Уильямс, являющийся постоянным голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Ближайшее заседание FOMC состоится 30-31 июля, и рынок в целом ожидает, что ставка по его итогам будет снижена с текущего уровня в 2,25-2,5% годовых до 2-2,25% годовых.

Кроме того, в четверг министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры с Китаем продолжаются, и что "не стоит верить всему, что написано в СМИ". Ранее The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что переговоры фактически приостановлены из-за того, что правительство США не приняло обещанных мер по ослаблению санкций против Huawei Technologies. "Мы хотим хорошую сделку, и заключим ее только в том случае, если она будет хорошей. Мы хотим честной конкуренции", - отметил Мнучин.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу на ожиданиях, что Федеральная резервная система снизит базовую процентную ставку на предстоящем в конце июля заседании. Японский индекс Nikkei 225 вырос 19 июля на 1,96%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили по 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1%. Южнокорейский индикатор Kospi подскочил на 1,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,65%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%. Индийский индекс BSE Sensex опускается на 1%, как и пакистанский Karachi 100.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок активно повышаются утром в пятницу на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК подорожали на 1,2% - до $62,67 за баррель. На торгах в четверг их цена уменьшилась на 2,72% и составляла на закрытие $61,93 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,96% - до $55,95 за баррель.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, "инвесторы готовы хвататься за любую новость о желании ФРС снизить ставку. Не успел президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс поговорить о научной подоплеке снижения ставки при первых признаках замедления, как рынок поверил в смягчение на 50 базисных пунктов на июльском заседании ФРС. Глава ФРБ Нью-Йорка даже был вынужден сделать официальное заявление о том, что его высказывания носили исключительно академический характер, а не являлись сигналами о действиях ФРС на ближайшем заседании. Более того, если верить статистике, то какого-либо смягчения пока не требуется. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос в июле до 21,8 пункта с 0,3 пункта в июне. Соответственно, два ключевых региональных индекса, включая индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, показали динамику сильного роста. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 8 тыс. за прошлую неделю - до 216 тыс. Самым негативным было то, что индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board показал снижение на 0,3%".

"Азиатские трейдеры предпочли не обращать внимания на официальное заявление ФРБ Нью-Йорка, но сосредоточили свои надежды на возможном более активном смягчении политики ФРС. Кроме того, министр финансов США Мнучин заявил накануне о том, что переговоры Вашингтона и Пекина продолжаются, и в ближайшее время ожидаются личные контакты на уровне торговых представителей. Нефть продолжает кататься на американо-иранских горках. Накануне Дональд Трамп заявил о том, что США сбили иранский беспилотный аппарат, который угрожал американским кораблям. В Тегеране заявляют, что никаких потерь не было и это является выдумкой Трампа. В любом случае, влияние новостей из Ормузского пролива носит краткосрочный характер, а главным опасением на рынках является вероятность затоваривания из-за слабого роста спроса. В МЭА ожидают прирост потребления нефти в текущем году лишь на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,5 млн баррелей в сутки в начале года", - отмечает Кочетков.

"Ожидания отскока наших акций вчера не реализовались. Индекс МосБиржи снизился почти на 0,4%, но при этом сумел удержать важную отметку 2700 пунктов. И опять-таки мы не видели сильного желания продавать и каких-то намеков на выход нерезидентов из российских акций. Любимые бумаги иностранных инвесторов выросли: Сбербанк на символические 0,06%, а вот "Норникель" прибавил вчера 2%, и сегодня продолжает активно расти. Мы не говорим о том, что экономика страны сильна, и российский рынок акций просто не может упасть - все как раз наоборот. Но для масштабного падения еще не пришло время, и мы ждем отскока хотя бы на 1,5-2%. Внешний фон с утра говорит в пользу нашего желания: после закрытия фондовой секции "Мосбиржи" американский рынок акций вырос, в хорошем плюсе азиатские площадки. Сыграет свою роль и фактор пятницы, на этот раз позитивную: накануне выходных "шортисты" будут прикрывать позиции", - считает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,56 млрд рублей (из них 1,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,2 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 0,99 млрд рублей - на акции "Газпрома").