Утренние прогнозы: ожидание роста

В пятницу утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС. Внешний фон улучшился после выступления президента Федерального банка Нью-Йорка, который заговорил о необходимости снижения базовой процентной ставки ФРС на 0,5 п.п. (а не на 0,25 п.п., что рассматривается как наиболее вероятное решение на ближайшем заседании). Кроме того, сообщения о поражении в районе Ормузского пролива американскими ВМС беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Ирану, стали поводом к развороту вверх по котировкам нефтяных фьючерсов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ожидания отскока наших акций в четверг не реализовались: индекс МосБиржи снизился почти на 0,4%, но при этом сумел удержать важную отметку 2700 пунктов. И опять-таки мы не видели сильного желания продавать и каких-то намеков на выход нерезидентов из российских акций. Так что пора прекратить падение. Мы не говорим о том, что экономика страны сильна и российский рынок акций просто не может упасть - все как раз наоборот. Но для масштабного падения еще не пришло время, и мы ждем отскока хотя бы на 1,5-2%. Внешний фон с утра говорит в пользу нашего желания: после закрытия фондовой секции МосБиржи американский рынок акций вырос, в хорошем "плюсе" находятся азиатские площадки. Сыграет свою роль и пятницу, на этот раз позитивную: накануне выходных "шортисты" будут прикрывать позиции".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Учитывая некоторое улучшение аппетита к риску на глобальных рынках, в пятницу ожидаем локального восстановления российского рынка - в базовом сценарии ориентируемся на нижнюю половину диапазона 2700-2750 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов акциями в России относительно позитивный. Индексы Азии растут, как растут и основные сырьевые контракты. Ждём роста от российских индексов на открытии дня".

ИФК "Солид": "Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как умеренно позитивный. Динамика мировых площадок должна помочь российским индексам постепенно перейти к восстановлению позиций, утраченных на фоне дивидендных отсечек. ".