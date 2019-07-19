Растущая нефть не оказывает ощутимой поддержки рублю - Банк "Санкт-Петербург"

"Несмотря на возросший интерес инвесторов к рисковым активам и укрепление большинства валют развивающихся стран к доллару США, рубль корректируется в пятницу утром после вчерашнего роста до 62,8 руб./$ на фоне "мягких" комментариев представителей ФРС США. Сегодня российская валюта торгуется около 62,9 руб./$. Растущая на 1,2% нефть не оказывает ощутимой поддержки рублю. На сегодня также запланированы выступления представителей американского регулятора, которые, вероятно, также будут придерживаться "голубиной" риторики, что может оказать поддержку рисковым активам, в т.ч. и рублю", - обращают внимание аналитики Банка "Санкт-Петербург".