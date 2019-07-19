Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок активно повышаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг на заявлениях председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о необходимости снижения процентной ставки. До этого рынки снижались два дня подряд.

"Когда в вашем распоряжении не так много стимулирующих мер, стоит действовать быстро и снижать ставки при первых признаках проблем в экономике", - отметил Уильямс, являющийся постоянным голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Также участники рынка оценивали статданные по рынку труда США, указавшие на умеренный рост заявок на пособия по безработице. Число граждан, впервые обратившихся за пособиями на прошлой неделе, составило 216 тыс., что является сравнительно низким показателем, который к тому же совпал с прогнозом аналитиков.

Кроме того, в четверг министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры с Китаем продолжаются, и что "не стоит верить всему, что написано в СМИ". Ранее The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что переговоры фактически приостановлены из-за того, что правительство США не приняло обещанных мер по ослаблению санкций против Huawei Technologies.

"Мы хотим хорошую сделку, и заключим ее только в том случае, если она будет хорошей. Мы хотим честной конкуренции", - отметил Мнучин.

Однако в центре внимания рынка остается набирающий ход сезон корпоративной отчетности.

"Большинство ранних отчетов оказались лучше, чем ожидалось, - говорит старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Однако фондовые индексы США находятся под давлением из-за отсутствия прогресса на американо-китайских торговых переговорах".

Акции стримингового сервиса Netflix подешевели на 10% на новости, что число подписчиков в США сократилось в прошлом квартале впервые почти за 10 лет из-за возросшей конкуренции в секторе.

Также Netflix отчитался о снижении прибыли в апреле-июне до $271 млн с $384 млн за аналогичный период прошлого года, несмотря на рост выручки на 26%, до $4,92 млрд.

Курс ценных бумаг Morgan Stanley увеличился на 1,5% после того, как банк сообщил о меньшем, чем ожидалось, снижении прибыли и выручки в минувшем квартале.

Капитализация UnitedHealth Group Inc. сократилась на 2,3%, хотя крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования повысила чистую прибыль и выручку во втором квартале 2019 года сильнее прогнозов рынка и улучшила прогноз на 2019 год в целом.

Тем временем бумаги промышленной компании Honeywell International подорожали на 3,1% на сильной квартальной отчетности.

Цена бумаг интернет-аукциона eBay подскочила на 1,9%. Компания повысила прогноз прибыли на текущий год и зафиксировал лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты.

Рыночная стоимость International Business Machines Corp. (IBM), крупнейшего мирового поставщика компьютерных услуг, увеличилась на 4,6% благодаря росту чистой прибыли во втором квартале 2019 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average 18 июля увеличился на 3,12 пункта (0,01%) и составил 27222,97 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 10,69 пункта (0,36%) - до 2995,11 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 22,04 пункта (0,27%) и составил 8207,24 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую процентную ставку на предстоящем в конце июля заседании.

Японский индекс Nikkei 225 вырос в ходе торгов на 1,9%, более широкий Topix - на 1,8%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили по 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1%.

Южнокорейский индикатор Kospi подскочил на 1,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,65%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%.

Индийский индекс BSE Sensex опускается на 1%, как и пакистанский Karachi 100.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил вечером в четверг о необходимости снижения процентной ставки.

"Когда в вашем распоряжении не так много стимулирующих мер, стоит действовать быстро и снижать ставки при первых признаках проблем в экономике", - отметил Уильямс, являющийся постоянным голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Следующее заседание FOMC состоится 30-31 июля, и рынок в целом ожидает, что ставка по его итогам будет снижена с текущего уровня в 2,25-2,5% до 2-2,25%.

Также инвесторы реагируют на статданные из Японии, указавшие на замедление основного показателя инфляции в стране до минимума за два года.

Темпы роста потребительских цен без учета свежих продуктов питания в июне замедлились до 0,6% в годовом выражении по сравнению с 0,8% в мае. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в июне увеличились на 0,5%, а общий показатель инфляции в Японии в прошлом месяце составил 0,7%. Все три показателя совпали с ожиданиями рынка.

Акции японских производителей полупроводников и электроники Screen Holdings и Tokyo Electron в ходе торгов дорожают на 7,6% и 3,6% соответственно.

Нефтедобывающие компании демонстрируют рост на фоне восстановления цен на нефть. Китайская CNOOC увеличила капитализацию на 2,5%, японская Inpex - на 1,9%, австралийская Beach Energy - на 2,2%.

Котировки акций японского автогиганта Toyota Motor увеличиваются на 2,1%, оператора связи SoftBank - на 2,9%.

Ценные бумаги производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical растут в цене на 3,5%, страховщика AIA Group - на 2,1%.

Стоимость бумаг южнокорейских лидеров в сфере производства электроники LG и Samsung поднимается на 2,5% и 1,6% соответственно.

Австралийские горнодобывающие компании Alacer Gold и Evolution Mining прибавили 5,9% и 3,7% капитализации.

Цены на нефть эталонных марок активно повышаются утром в пятницу на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 МСК подорожали на $1,17 (1,89%) - до $63,10 за баррель. На торгах в четверг их цена уменьшилась на $1,73 (2,72%) и составляла на закрытие $61,93 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,8 (1,45%) - до $56,10 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на $1,48 (2,61%), до $55,30 за баррель.

"Сегодня корабль USS Boxer предпринял защитные действия против иранского беспилотника", - сказал президент в ходе выступления, отрывок из которого он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter. По его словам, беспилотный летательный аппарат был сбит десантным кораблем, так как продолжал сближение, игнорируя предупреждения и представляя опасность для корабля и его экипажа.

Трамп назвал такой полет "очередным враждебным и провокационным действием Ирана против кораблей, находящихся в международных водах". Он предупредил, что США оставляют за собой право предпринимать меры по защите американских военнослужащих и интересов США.

Между тем глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике сказал, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА.

Тем не менее, эту неделю нефть завершает снижением из-за опасений избытка топлива на рынке и слабого спроса на него в США и Китае.

Падение по итогам этой недели может стать максимальным с мая из-за данных о резком повышении запасов нефтепродуктов в США и опасений, что мер ОПЕК по сокращению добычи может оказаться недостаточно для предотвращения профицита топлива на мировом рынке.

Излишек топлива может образоваться из-за замедления темпов роста мировой экономики, и экономики Китая в частности. Как стало известно в начале недели, китайский ВВП во втором квартале вырос на 6,2%, минимальными темпами за 27 лет.