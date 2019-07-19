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19 июля 2019 года 10:20

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов пятницы на позитивных сигналах с мировых рынков

Москва. 19 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и позитивным сигналам с внешних площадок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,79-62,89 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,79 руб./$1 (-2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,71 руб./EUR1 (-9,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 5,4 копейки к уровню закрытия четверга, до 66,35 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,36 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,82 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дорожает к доллару и евро на старте пятницы благодаря восстановительному росту цен на нефть и позитивным сигналам с внешних рынков. Накануне председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил о необходимости снижения базовой процентной ставки. "Когда в вашем распоряжении не так много стимулирующих мер, стоит действовать быстро и снижать ставки при первых признаках проблем в экономике", - отметил Уильямс, являющийся постоянным голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

По словам аналитиков, выступление Уильямса резко усилило ожидания снижения ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании. Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее в этом месяце дал понять, что американский центробанк готов понизить ставку на заседании 30-31 июля, отметив, в том числе, неопределенность, связанную с торговыми спорами.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин в четверг заявил, что переговоры с Китаем продолжаются, и что "не стоит верить всему, что написано в СМИ". Ранее The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что переговоры фактически приостановлены из-за того, что правительство США не приняло обещанных мер по ослаблению санкций против Huawei Technologies. "Мы хотим хорошую сделку, и заключим ее только в том случае, если она будет хорошей. Мы хотим честной конкуренции", - отметил Мнучин.

Американские и китайские чиновники в четверг провели телефонный разговор для обсуждения вопросов торговли, пишет агентство Bloomberg. Ранее Мнучин сообщил, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер могут отправиться в Пекин на новый раунд торговых переговоров, если их телефонные беседы с представителями КНР увенчаются успехом.

Цены на нефть эталонных марок активно повышаются утром в пятницу на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 1,52% - до $62,87 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,17% - до $56,07 за баррель. По итогам четверга Brent подешевела на 2,72%, WTI - на 2,61%.

Между тем глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике сказал, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА. Тем не менее, эту неделю нефть завершает снижением из-за опасений избытка топлива на рынке и слабого спроса на него в США и Китае.

Падение по итогам этой недели может стать максимальным с мая из-за данных о резком повышении запасов нефтепродуктов в США и опасений, что мер ОПЕК по сокращению добычи может оказаться недостаточно для предотвращения профицита топлива на мировом рынке.

Излишек топлива может образоваться из-за замедления темпов роста мировой экономики, в частности, экономики Китая. Как стало известно в начале недели, китайский ВВП во втором квартале вырос на 6,2%, минимальными темпами за 27 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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