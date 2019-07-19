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19 июля 2019 года 09:55

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти

Москва. 19 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря улучшению конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, на фоне ожидания снижения процентных ставок Федрезервом США, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг на заявлениях председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о необходимости снижения процентной ставки. До этого рынки снижались два дня подряд. "Когда в вашем распоряжении не так много стимулирующих мер, стоит действовать быстро и снижать ставки при первых признаках проблем в экономике", - отметил Уильямс, являющийся постоянным голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Следующее заседание FOMC состоится 30-31 июля, и рынок в целом ожидает, что ставка по его итогам будет снижена с текущего уровня в 2,25-2,5% годовых до 2-2,25% годовых.

Кроме того, в четверг министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры с Китаем продолжаются, и что "не стоит верить всему, что написано в СМИ". Ранее The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что переговоры фактически приостановлены из-за того, что правительство США не приняло обещанных мер по ослаблению санкций против Huawei Technologies. "Мы хотим хорошую сделку, и заключим ее только в том случае, если она будет хорошей. Мы хотим честной конкуренции", - отметил Мнучин.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу на ожиданиях, что Федеральная резервная система снизит базовую процентную ставку на предстоящем в конце июля заседании. Японский индекс Nikkei 225 вырос 19 июля на 1,96%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили по 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1%. Южнокорейский индикатор Kospi подскочил на 1,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,65%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%. Индийский индекс BSE Sensex опускается на 1%, как и пакистанский Karachi 100.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок активно повышаются утром в пятницу на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 1,45% - до $62,83 за баррель. На торгах в четверг их цена уменьшилась на 2,72% и составляла на закрытие $61,93 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 1,03% - до $55,99 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,302 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,046 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 июля снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 615,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ВЭБ.РФ-09" (-0,82%), "ВЭБ.РФ-001Р-12" (-0,74%) и "РЖД-001P-02R" (-0,43%), а в лидерах повышения - облигации "Фольксваген банк-001Р-03" (+0,25%), "Совкомбанк БО-05" (+0,18%) и "ГК ПИК БО-ПО1" (+0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) завершил размещение выпуска облигаций серии 001Р-SBER12 номинальным объемом 40 млрд рублей, разместив 75% выпуска на сумму 30 млрд рублей. Эмитент проводил сбор заявок на облигации с 9 июля до 11 июля. Срок обращения выпуска - 3 года, ставка купона составила 7,7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,85% годовых. Купоны полугодовые. Ставка купона установлена на весь срок обращения. Первоначально объем выпуска анонсировался на уровне "не менее 15 млрд рублей".

Кроме того, Сбербанк России разместил 45,89% выпуска инвестиционных облигаций объемом 1 млрд рублей со сроком обращения 4 года серии ИОС_PRT_OG_BSK-48m-001Р-105R на сумму 458,881 млн рублей. Дата начала и окончания размещения облигаций - 18 июля. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 1,1867% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома" (MOEX: GAZP)) завершило размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 12 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,8% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 7,95% годовых.

МХК "Еврохим" полностью разместила облигации серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск БО-001Р-04 прошел 10 июля, срок обращения выпуска -3,5 года, объем - 10 млрд рублей, ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых. Спрос на облигации был настолько высоким, что уже на следующий день, 11 июля, эмитент собрал в течение часа заявки на еще один выпуск БО-001Р-05 объемом 10 млрд рублей, по которому не проводил премакретинга. С еще более привлекательными для компании параметрами - срок обращения составил 4 года при той же ставке 7,85% годовых. Техразмещение данного выпуска предварительно запланировано на 19 июля.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей с офертой через 4 года на уровне 9,4% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 9,62% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 18 июля. Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июля.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует 17 сентября провести вторичное размещение бондов серии БО-04 на сумму до 5 млрд рублей. По данному выпуску 17 сентября предусмотрена оферта. Прием заявок на досрочное погашение будет проходить с 6 по 12 сентября. Компания возвращает данный выпуск в рынок не первый раз. В сентябре 2017 года она также размещала приобретенные по оферте бумаги. Тогда ей удалось вернуть в рынок облигации на сумму 141,9 млн рублей, именно столько ей в тот же день принесли держатели по оферте. Вторичное размещение бондов состоялось по цене 100,05% от номинальной стоимости. Десятилетние облигации серии БО-04 на 5 млрд рублей компания разместила в марте 2015 года. Бонды имеют квартальные купоны. Ставка купона до оферты 17 сентября 2019 года составляет 8,9% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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