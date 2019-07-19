Атон поднял рейтинг GDR "Норникеля" до "выше рынка" и оценку на 25%

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $23,5 до $29,5 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рейтинг для этих бумаг был повышен с "на уровне рынка" до "выше рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $24,59 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("на уровне рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,39 за штуку.