Кривая ОФЗ выглядит слишком плоской для текущих экономических реалий - Росбанк

"В четверг очередная спокойная сессия на рынке отечественного госдолга ознаменовалась осторожными попытками инвесторов достичь чуть большего угла наклона кривой ОФЗ. По итогам дня доходности изменились на -1/0 бп на переднем участке кривой и на +1/+2 бп в средней части и в длине. Мы продолжаем считать, что кривая ОФЗ выглядит слишком плоской для текущих экономических реалий, даже если допустить, что курс ЦБ на снижение ключевой ставки не приведет к разгону инфляции в дальнейшем. В последние месяцы покупки длинных ОФЗ нерезидентами (исторически наиболее привлекательный для них сегмент) были обусловлены в том числе нацеленностью на мягкость монетарной политики в США и отсутствием значимых санкционных заголовков относительно России. При этом последние релизы американских экономических данных все еще выглядят здраво, что заставляет как минимум задуматься о скорости грядущего смягчения политики ФРС, а санкционный фон вокруг российского госдолга в последние недели ощутимо усилился. Даже в сценарии благоприятных для рынка июля и августа ближе к сентябрю наклон кривой ОФЗ вновь может перейти к росту. Например, одна из стратегий - ожидать дальнейшего расширения спреда между 15-летним (26225) и 5-летним (26223) выпусками. Сейчас спред составляет +36 бп, на недавних минимумах в конце июня +21 бп, на локальных максимумах середины апреля +59 бп", - комментируют ситуацию аналитики Росбанка.