Ожидаем сохранения Brent выше отметки $60/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки завершают текущую неделю на более слабых уровнях. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $62,8/bbl, WTI - $56/bbl. За три прошедшие торговые сессии цены на нефть потеряли более 6,5% на фоне многочисленных сообщений об улучшении взаимоотношений между Ираном и США. Представители обеих стран отмечают, что они готовы вести переговоры для снижения "градуса" напряженности в своих отношениях. Таким образом, опасения за перебои поставок нефти на Ближнем Востоке в последние дни заметно снизились, что и оказывает давление на нефтяные котировки. Тем не менее, вчера во второй половине дня цены на нефть умеренно восстанавливались после сообщений о том, что США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе. Однако иранская сторона до сих пор этого не подтвердила, поэтому движение цен вверх было не очень большим. Стоит отметить, что мы по-прежнему ожидаем сохранения нефтяных котировок выше отметки $60/bbl (Brent) в среднесрочной перспективе благодаря действующей сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи", - указывают аналитики "Нордеа Банка".