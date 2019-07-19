Ожидаем завершения торговой недели на рынке госбумаг продолжением консолидации рынка на достигнутых уровнях - Промсвязьбанк

"По итогам четверга котировки госбумаг незначительно снизились в рамках консолидации, к которой перешли бумаги с начала недели - доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 1 б.п. - до 7,18% годовых, 10-летних – также на 1 б.п. - до 7,38% годовых. Легкий негатив рынку вчера придало заявление директора департамента ДКП Банка России Алексея Заботкина относительно предстоящего заседания регулятора: более значительное снижение ключевой ставки возможно, только если поступающая информация приведет к изменению макроэкономического прогноза, в то время как больших сюрпризов в данных пока нет. Это косвенно подтверждает наш прогноз, что ЦБ продолжит планомерное снижение ставки с шагом в 25 б.п., в т.ч. и на ближайшем заседании. До заседания Банка России 26 июля не ожидаем на рынке каких-либо заметных движений - текущие уровни доходностей ОФЗ уже отражают снижение ставки как минимум на 50 б.п.: доходности находятся ниже ключевой ставки, как и во время цикла ослабления ДКП до апреля 2018 года. Ожидаем завершения торговой недели на рынке госбумаг продолжением консолидации рынка на достигнутых уровнях", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.