Спрос на бонды ЕМ сохраняется на ожиданиях смягчения ДКП ключевыми центробанками ЕМ - БКС

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) в течение недели, завершившейся 17 июля 2019 года, сохранялся на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ключевыми центробанками ЕМ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. В то же время отношение к акциям ЕМ было нейтральным, отмечает стратег.

Отток капитала из фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) возобновился, в результате чистый приток капитала в этот класс активов по итогам отчетного периода оказался нулевым после $130 млн притока неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) по итогам отчетной недели с 11 по 17 июля составил $50 млн против $90 млн притока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, тоже рапортовали об оттоке капитала, который еще и оказался рекордным за последние четыре недели и составил $25 млн против $100 млн притока неделей ранее.

"По итогам прошедшей недели оттоки из фондов акций, ориентированных на Россию, возобновились - 21 неделя оттоков из 22. На этом фоне впечатляющий результат предыдущей недели ($98 млн притока, лучший результат за год) больше похож на ошибку в данных, нежели на смену движения потоков фондов. В качестве положительного момента отметим, что отток капитала из фондов GEM уменьшился до всего лишь $26 млн (минимальный уровень с первой недели мая) - инвесторы ждут решений глобальных центробанков и изменений макроэкономической конъюнктуры, прежде чем начнут серьезно "перетряхивать" свои портфели. Между тем на данный момент динамика потоков средств в акциях выглядит в целом нейтрально", - говорится в обзоре.

Между тем, в облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован приток на уровне $50 млн против притока $40 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался незначительный отток.

"Приток капитала в фонды облигаций GEM уменьшился до $943 млн, минимального уровня за 5 недель, но все еще остается положительным. Центральные банки развивающихся рынков начали цикл смягчения денежно-кредитной политики, о чем свидетельствуют последние решения о снижении ставок, и инвесторы по-прежнему готовы "закачивать" в фонды новые деньги в ожидании новых шагов по смягчению политики. Таким образом, между потоками фондов облигаций и акций EM сохраняется нетипично сильное и продолжительное расхождение, однако мы не спешим считать такое редкое явление устойчивым фактором при принятии инвестиционных решений", - пишет Смольянинов.