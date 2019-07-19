.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / В пятницу российский фондовый рынок начнет торговую сессию с подъема - ИК "Атон"
.
19 июля 2019 года 09:58
В пятницу российский фондовый рынок начнет торговую сессию с подъема - ИК "Атон"
Специалисты ИК "Атон" предполагают, что в пятницу российский фондовый рынок начнет торговую сессию с подъема - примерно на 0,5%.
.
19 июля 2019 года 18:28
"После обвала доллара в четверг вечером в пятницу американская валюта с самого утра корректировалась вверх и укреплялась почти на всех глобальных площадках. Развивающиеся рынки в целом и российский рынок в частности не являлись исключением, поэтому с открытия торгов у рубля практически не было... читать дальше
.19 июля 2019 года 17:36
"После громких заявлений в Японии на саммите G-20 о возможности скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем, ни американские, ни китайские власти не предпринимали никаких конкретных действий. Возникла пауза, которую аналитики окрестили перемирием. Однако в последние дни Д.Трамп... читать дальше
.19 июля 2019 года 17:14
"Северсталь" в пятницу опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2К19, которые в целом совпали с консенсус-прогнозом "Интерфакса", но оказались немного выше наших ожиданий. EBITDA выросла на 14% кв/кв благодаря более высоким ценам. Свободный денежный поток (СДП) снизился на 32% кв/кв, главным... читать дальше
.19 июля 2019 года 16:48
"В завершении недели мы наблюдаем весьма сдержанные движения по большинству рыночных фронтов. Чем меньше времени остаётся до заседания ФРС и столь важного решения для рублёвых активов от ЦБ РФ по ключевой ставке, тем больше становится склонность инвесторов к формированию выжидательной позиции. В... читать дальше
.19 июля 2019 года 16:17
"Отечественный рынок акций может завершить день в "плюсе", ориентируясь на позитивный внешний фон. Однако укрепление доллара может быть признаком того, что аппетиты к риску всё же не столь высокие", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.19 июля 2019 года 15:45
Анализ последствий торговых войн остается главной темой в международном анализе этого года - Альфа-банк
"Анализ последствий торговых войн остается главной темой в международном анализе этого года - они затронули торговые потоки на $165 млрд. Отношения США и Китая уже называют холодной войной 21 века. Ситуация на ближайшие месяцы определяется началом подготовки к выборам президента США в ноябре 2020... читать дальше
.19 июля 2019 года 15:44
Рубль отыграл потери к евро, но усилил снижение к доллару на фоне возобновления укрепления американской валюты на Forex
Москва. 19 июля. Доллар ускорил повышение, евро растерял почти весь рост на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине в условиях возобновления роста доллара на Forex и несмотря на восстановление цен на нефть. читать дальше
.19 июля 2019 года 15:18
"Похоже, что задачей ФРС на ближайшее время будет сохранение текущих темпов роста экономики США и косвенно мировой экономики с целью максимального раскручивания инфляционных тенденций", - отмечают в своем обзоре аналитики Альфа-банка. "Хотя риски дальнейшей эскалации торговых войн сейчас... читать дальше
.19 июля 2019 года 15:04
"Вероятное замедление экономики Китая обсуждается так давно, что сейчас рынки не склонны паниковать по поводу ухудшающейся статистики. По итогам 2кв19 ВВП Китая вырос всего на 6,2%, что стало самым низким показателем с 1992 года на фоне сокращения экспорта на 1,3% в июне; в отсутствие бюджетного и... читать дальше
.19 июля 2019 года 14:56
"Единая валюта испытала импульс роста, вернувшись к уровням выше 1,1250. Впрочем, стоит быть осторожными с покупками евро к доллару в ближайшие дни. В ФРС дают явные сигналы смягчения всего лишь за неделю до заседания ЕЦБ по ставке. Это период тишины, когда представители центробанков не выступают... читать дальше
.19 июля 2019 года 14:49
ОПЕК+ придется продлевать сделку и в следующем году, если участники хотят сохранить относительно высокие цены - Райффайзенбанк
"На этой неделе цены на нефть снизились на очередных опасениях о замедлении китайской экономики на фоне торговых конфликтов с США и снижения напряженности на Ближнем Востоке. Такие опасения подтверждают данные Международного энергетического агентства (МЭА), которое понизило свой прогноз по росту... читать дальше
.19 июля 2019 года 14:38
"В четверг сразу два действующих члена FOMC (Дж. Уильямс и Р. Кларида) высказались в пользу упреждающих действий регулятора в случае появления признаков ухудшения состояния экономики, что соответствует позиции главы ФРС, которая была озвучена, в частности, на недавнем выступлении в Конгрессе. По... читать дальше
.19 июля 2019 года 14:32
"На большинстве площадок развивающихся рынков доллар демонстрирует укрепление в пятницу. В частности, на российском рынке пара доллар/рубль к середине дня поднялась выше против закрытия вчерашнего дня чуть выше 62,8 руб. При этом цены на нефть почти не оказывают поддержку отечественной валюте,... читать дальше
.19 июля 2019 года 14:15
"В пятницу есть сразу несколько причин для роста российского рынка, все они носят глобальный характер. Во-первых, мировой рынок ненадолго переключился от корпоративных отчетов на фактор Федрезерва после того, как президент ФРБ Нью-Йорка назвал снижение ставки на 50 б.п. разумным и указал на... читать дальше
.19 июля 2019 года 13:47
(добавлены 3-6-й абзацы) Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $23,5 до $29,5 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рейтинг для этих бумаг был повышен с "на уровне рынка" до "выше... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.