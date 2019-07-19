Спрос на бонды ЕМ сохраняется на ожиданиях смягчения ДКП ключевыми центробанками ЕМ - БКС

Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) в течение недели, завершившейся 17 июля 2019 года, сохранялся на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ключевыми центробанками ЕМ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. В то же время отношение к акциям ЕМ было нейтральным, отмечает стратег.

Отток капитала из фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) возобновился, в результате чистый приток капитала в этот класс активов по итогам отчетного периода оказался нулевым после $130 млн притока неделей ранее, по данным EPFR Global.