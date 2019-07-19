Покупатели в пятницу вернутся на рынок акций - Алор Брокер

"Ожидания отскока наших акций в четверг не реализовались: индекс МосБиржи снизился почти на 0,4%, но при этом сумел удержать важную отметку 2700 пунктов. И опять-таки мы не видели сильного желания продавать и каких-то намеков на выход нерезидентов из российских акций. Так что пора прекратить падение. Мы не говорим о том, что экономика страны сильна и российский рынок акций просто не может упасть - все как раз наоборот. Но для масштабного падения еще не пришло время, и мы ждем отскока хотя бы на 1,5-2%. Внешний фон с утра говорит в пользу нашего желания: после закрытия фондовой секции МосБиржи американский рынок акций вырос, в хорошем "плюсе" находятся азиатские площадки. Сыграет свою роль и пятницу, на этот раз позитивную: накануне выходных "шортисты" будут прикрывать позиции. Отскочила от локальным минимумов и нефть", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сургутнефтегаз