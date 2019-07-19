С большой вероятностью в пятницу рубль начнет тестировать довольно широкий диапазон 62,3-62,6 за доллар - Алор Брокер

"На нейтральном внешнем фоне рубль в четверг укрепился к доллару почти на 0,3%. При этом никаких внутренних новостных поводов для роста также не было. Вполне возможно, что валюту начали скупать крупные экспортеры для аккумулирования рублевых средств, которые понадобятся для выплат дивидендов. С большой вероятностью в пятницу рубль начнет тестировать довольно широкий диапазон 62,3-62,6, пробитие которого откроет дорогу в район 61,3 рубля за доллар", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

.

Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сургутнефтегаз