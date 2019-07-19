Динамика мировых площадок должна помочь российским индексам постепенно перейти к восстановлению - ИФК "Солид"

"Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как умеренно позитивный. Динамика мировых площадок должна помочь российским индексам постепенно перейти к восстановлению позиций, утраченных на фоне дивидендных отсечек. Индексы США начали вчерашний день довольно слабо под влиянием комментариев Трампа по поводу торговых переговоров, озвученных ранее, и вследствие незначительного снижения уверенности в изменении ключевой ставки ФРС на ближайшем заседании, однако к вечеру покупатели вернулись на рынок из-за преимущественно сильных корпоративных отчетов из разных секторов", - отмечают аналитики ИФК "Солид".